Tysk turist död efter ormbett under hotellshow i Hurghada

En 57-årig tysk man avled efter att ha blivit biten av en orm under en ormshow på ett hotell i Hurghada, Egypten. Polisen utreder händelsen och väntar på resultat från en toxikologisk undersökning.

En tragisk händelse har inträffat i den egyptiska semesterorten Hurghada , där en 57-årig man från Unterallgäu i södra Tyskland avled efter att ha blivit biten av en orm under en hotellunderhållning.

Mannen befann sig på semester med två familjemedlemmar i april när de deltog i en ormshow som arrangerades på hotellområdet. Showen involverade en ormtjusare som använde två ormar, troligen kobror, vilka bland annat fick slingra sig runt besökarnas halsar. Enligt polisens utredning lät ormtjusaren en av ormarna krypa in i mannens byxor. Det är ännu oklart om detta var ett avsiktligt agerande från underhållarens sida eller om det berodde på bristande säkerhetsåtgärder och uppsikt.

Inne i byxan bet ormen mannen i benet, och han uppvisade snabbt tydliga tecken på förgiftning. Omedelbar hjärt-lungräddning utfördes på plats, och mannen fördes akut till ett lokalt sjukhus, men hans liv kunde inte räddas. Den tyska polisen har inlett en förundersökning under ledning av en åklagare i Memmingen för att utreda omständigheterna kring dödsfallet. Utredningen är omfattande och fokuserar inte enbart på ormtjusaren, utan även på andra potentiella faktorer som kan ha bidragit till tragedin.

Polisen väntar nu på resultaten från en toxikologisk undersökning för att fastställa vilken typ av orm som var inblandad och vilken typ av gift som administrerades. Det är för närvarande oklart vilket hotell som arrangerade ormshowen, då denna information inte framgår av polisens pressmeddelanden eller internationell nyhetsrapportering. Den tyska polisen har dock haft framgång i sina kontakter med egyptiska myndigheter för att samla in mer information om händelsen.

Hurghada är en populär destination för turister, inklusive många svenskar som reser dit på charter- och dykresor. Staden har tyvärr upplevt flera allvarliga olyckor de senaste åren, vilket väcker frågor om säkerheten för turister i området. Hurghada har tidigare drabbats av andra tragiska händelser. Ett exempel är förlisningen av ubåten Sindbad, där flera svenskar befann sig bland de räddade.

Dessutom har staden varit skådeplats för dödliga hajattacker, bland annat en incident 2023 där en rysk turist omkom efter att ha blivit attackerad av en tigerhaj. Dessa händelser understryker vikten av att turister är medvetna om potentiella risker och följer säkerhetsföreskrifter under sin vistelse i Hurghada. Den aktuella händelsen med ormen väcker allvarliga frågor om säkerheten vid turistunderhållning och behovet av striktare regler och kontroller för att förhindra liknande tragedier i framtiden.

Det är avgörande att hotell och arrangörer tar ansvar för att säkerställa att deras aktiviteter inte utgör en fara för sina gäster. Den fortsatta utredningen förväntas ge mer klarhet i vad som hände och om det finns någon form av ansvar att utkräva. Denna incident är en påminnelse om att även populära turistdestinationer kan vara förenade med risker, och att försiktighet och medvetenhet är viktigt för alla resenärer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Man beskjuten i LimhamnEn man har enligt polisen beskjutits i närheten av ett flerfamiljshus i Limhamn, Malmö.

Read more »

Skrev hatiskt manifest: ”Vänlige federala mördaren”Mannens bror ska ha överlämnat manifestet till polisen.

Read more »

Socialdemokraterna föreslår nationell samordnare för fotbollen och polisen stoppar bedragareSocialdemokraterna vill inrätta en nationell samordnare för att motverka organiserad brottslighet inom fotbollen och satsa på fler idrottsledare. Samtidigt har polisen gripit sex personer misstänkta för bedrägeri mot en äldre kvinna i Järfälla. Börsen öppnar svagt uppåt med hopp om fredssamtal kring Hormuzsundet.

Read more »

Polisen och regionen kraftsamlar inför valborgsfesternaInför valborg samlas tusentals ungdomar på populära platser i Stockholm. Polisen och Maria Ungdom kraftsamlar och varnar för den livsfarliga fulspriten.

Read more »

Polisen om stökigt beteende i Linghem: Inget rätt att störaPolisen i Linköping uppmanar ungdomar i Linghem att ta till sig en tankeställare efter en helg präglad av störande beteende, inklusive skrikande mot polisen, alkohol- och cigarettbruk samt fyrverkerier. Polisen betonar att det inte är en rättighet att störa boende och att vårdnadshavare måste ta situationen på allvar.

Read more »

30-åring gripen med pistol och kniv – koppling till narkotikahandel och tidigare mordförsökEn 30-årig man greps snabbt av polisen efter att ha setts med en pistol och kniv i Limhamn. Händelsen utreds som gängrelaterad och mannen har tidigare dömts för mordförsök efter ett knivöverfall kopplat till en dejtingapp. Polisen fann även en dödslista med 15 namn.

Read more »