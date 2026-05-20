Uefa: EM-kvalet övergår till ligafas mot fanrikets bästa lag

Från och med säsongen 2028/2029 kommer EM-kvalet att övergå till ligafas, likt Champions League. Det nya upplägget innebär att de 36 bästa lagen från Nations League (nya A-och B-divisionen) kommer att delas in tre "tolvlagsligor" i "liga ett". Varje lag kommer att spela sex matcher mot sex olika motståndare.

Varje lag kommer att spela sex matcher mot sex olika motståndare. Lagen kommer lottas in i ligafasen utifrån tre seedingspotter. Värdnationerna kommer också att delta, även om de är direktkvalificerade. Anledningen är att de samlar rankingpoäng för kommande deltagande i Nations League.

De bäst rankade lagen i varje "tolvlagsliga" går direkt till EM medan övriga lag får spela ett slutspel/playoff för att nå mästerskapet. Övriga lag utöver de bästa 36 kommer att spela i "liga två". De kommer att fördelas i tre sexlagsligor (sju i en av dem). Därefter kommer de spela slutspel/playoff för att ta sig till EM.

I stället för fyra divisioner (A, B, C, D) medfyrlagsgrupper blir det tre divisioner (A, B, C) med tre sexlagstrupper. Där kommer upp-och nedflyttning samt "Final Four" alltjämt vara kvar. Samtidigt införs en form av ligafas även i Nations League där det blir broderlig fördelning mellan hemma-och bortamatcher mot lagen i sexlagsgruppen. Inte hemma och- bortamatcher som det varit nu.

Exakt hur fördelningen av direktplatser till EM och kvalificering genom playoff/slutspel ser ut är ännu inte riktigt klarlagt. - De nya formaten kommer att förbättra den sportsliga balansen, minska antall betydelselösa matcher och erbjuda supportrarna en mer attraktiv och dynamisk tävling, samtidigt som alla lag garanteras en rättvis chans att kvalificera sig - utan att några ytterligare datum tillkommer i den internationella kalendern, säger Uefa-presidenten Aleksander Čeferin i ett uttalande.

- Sammantaget kommer förändringarna att öka värdet på Uefas fotboll för herrlandslag och vi ser verkligen fram emot införandet av de nya tävlingssystemen





