Uganda tvingas meddela nya ebolafälle och bekräftad smittspridning

Ebola har brutit ut i Uganda efter tidigare fall där landet påstått sig vara fritt. Tre nya fall har upptäckts, varav det tredje fallet involverade en patient som korsade gränsen och flög från lokal till huvudstad efter attтивныйt själv på något vis smittade sig.lera länder har ställt in på varandra i strid med WHO:s rekommendationer.

Efter tidigare i veckan ha slagit fast att Uganda var ebolafritt sedan överlevande av två patienter testat negativt för den fruktade sjukdomen tvingades landets hälsodepartement att lämna ett nedslående besked tre nya fall hade upptäckts och den bekräftades att smittspridning ha ägt rum i Uganda inte längre bara importerade fall från Kongo två av dessa fall var relaterade till den första patienten som kom från grannlandet i början av maj men det tredje är mer oroande då patienten i fråga korsat gränsen flugit från en lokal flygplats till huvudstaden Kampala sökt vård skrivits ut och därefter återvänt till Kongo utan någon upptäckt smittan hon bar på.

Hur många hade hon kontakt med under denna resa chartrade planet tipsade myndigheterna om sin passagerare först efter att hon sett rapporteringen om ebola i medierna. vi var tvungna att gå från sjukhus till sjukhus i Kampala tills vi hittade hennes namn i journalerna och sedan begära ut labbprover som visade att hon drabbats av ebola. ett möte ägde rum i den ugandiska huvudstaden Kampala där deltagande noterade vi ugandas tillförordnade hälsominister Diana Atwine tillsammans med sin kongolese motpart Roger Kamba och Africa CDC-chefen Jean Kaseya. en aspekt normalitet råder ännu i Kampala ebolautbrottet till trots samtidigt som toppmötet mot ebola äger rum båda vittna om den pågående hälsokrisen i regionen





Tre nya fall av ebola bekräftats i Uganda - chaufför, vårdarbetare, kongolesisk kvinna
Tre nya fall av ebola har upptäckts i Uganda. Den ugandiska chauffören som transporterade första smittade personen, en ugandisk vårdarbetare som behandlade samma patient samt en kongolesisk kvinna som tagit sig till Uganda.

Tre nya fall av ebola har bekräftats i Uganda, varav två är ugandisk chaufför och vårdarbetare.

African Countries at High Risk of Ebola Outbreak in Congo-Kinshasa
The news highlights that several African countries, including Uganda and Central African Republic, are at risk of being affected by the ongoing Ebola outbreak in Congo-Kinshasa.

