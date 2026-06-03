UK Athletics får nästan fem miljoner i böter efter dödlig olycka med paraidrottare

Det brittiska friidrottsförbundet har dömts till att betala nästan fem miljoner kronor i böter och rättegångskostnader efter att en felaktigt monterad metallbur orsakade den paraidrottare Hayayeis död under träning inför VM 2017. Före detta sportchef får samhällstjänst och fallet har väckt debatt om säkerhetsstandarder i sportanläggningar.

Storbritanniens friidrottsförbund, UK Athletics, har dömts till att betala nästan fem miljoner kronor i böter och rättegångskostnader efter en tragisk olycka som inträffade under förberedelserna inför VM i parafriidrott 2017.

Den 36‑årige paraidrottaren Hayayei, född i Förenade Arabemiraten, var en mångsidig tävlande som hade representerat sitt land i spjutkastning, kulstötning och diskus under Paralympics 2016. Han tränade på en specialanläggning i östra London när en metallbur, avsedd att skydda träningsområdet, föll ner och slog honom i huvudet, vilket ledde till hans omedelbara död. Denna händelse skakade hela paraidrottsgemenskapen och har nu lett till en rättslig prövning som avslöjade brister i säkerhetsrutinerna på anläggningen.

Domstolen har fastställt att UK Athletics har brutit mot gällande säkerhetsföreskrifter genom att låta en metallbur installeras utan de obligatoriska bottenplattorna som skulle ha förhindrat att den föll ner. Dessutom fann rätten att den tidigare sportchefen Keith Davies, 79 år gammal, bär ett betydande ansvar för den felaktiga konstruktionen. Davies har därför dömts till ytterligare 175 timmars samhällstjänst som en del av sitt straff.

Förbundet har fått en betalningsfrist på sex år för att reglera böterna, vilka uppgår till 4,4 miljoner kronor, motsvarande 350 000 pund, samt ytterligare kostnader som närmar sig fem miljoner kronor totalt. Hayayeis änka, Badriah, har också vittnat i rätten och beskrivit den enorma bördan hon nu bär som ensamstående mor till fem små barn. Hon uttryckte att förlusten av sin make drabbade familjen både emotionellt och ekonomiskt, och underströk vikten av att sådana tragiska händelser inte får upprepas.

Fallet har väckt en bred debatt om säkerhetsstandarder inom sportanläggningar och hur ansvarsfördelning bör ske när olyckor inträffar. UK Athletics har i ett pressmeddelande erkänt sina misstag och lovat att arbeta för att förbättra säkerheten för alla idrottare, särskilt de med funktionsnedsättningar, i framtiden. Samtidigt har fackföreningar och idrottsorganisationer krävt en nationell översyn av säkerhetsrutiner för att förhindra liknande tragedier och säkerställa att idrottsplatser är säkra för alla brukare.

Den här domen markerar ett viktigt steg i att hålla sportorganisationer ansvariga för sina handlingar och att prioritera idrottarnas välfärd över ekonomiska eller logistiska överväganden. Det är ett tydligt exempel på hur rättssystemet kan ingripa för att skydda de mest sårbara i samhället, och hur en kombination av juridiskt ansvar och samhällstjänst kan fungera som både påföljd och preventiv åtgärd.

Framöver kan man förvänta sig att UK Athletics och andra liknande organisationer inför striktare kontroller, regelbundna inspektioner och bättre utbildning för personal som hanterar säkerhetsutrustning. Detta för att återuppbygga förtroendet bland idrottare, deras familjer och allmänheten, och för att hedra minnet av Hayayei genom att verka för en säkrare framtid för alla paraidrottare.





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UK Athletics Paraidrott Säkerhetsföreskrifter Böter Hayayei

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