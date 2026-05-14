UKHSA confirms meningitis outbreak in Oxford, new health minister appointed, Valie Export dies, and more

This news text covers a range of topics, including a meningitis outbreak in Oxford, the appointment of a new health minister, the death of Valie Export, and more.

Det rör sig om en student på Henley College i Oxfordshire, bekräftar den brittiska hälsomyndigheten UKHSA. Två personer behandlas för sjukdomen. Ett av fallen har bekräftats tillhöra samma stam som låg bakom sjukdomsutbrottet i Kent tidigare i år då två personer dog.

Enligt UKHSA är risken att det drabbar allmänheten i dagsläget låg. Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningit) orsakas oftast av olika typer av meningokockbakterier i saliven. Sjukdomen sprids lätt exempelvis med kyssar eller med så kallad droppsmitta när någon hostar eller nyser. Parlamentsledamoten James Murray har blivit utsedd till ny hälsominister i Keir Starmers regering, uppger premiärministerns kansli.

Landets investeringsfond (Pif) är nu presenterad som ’officiell turneringssponsor’ till kommande herr-VM i USA, Kanada och Mexiko. Värdet på affären, som rör Nordamerika och Asien, är inte avslöjat, men när allt blev officiellt sades det att idrott är en ’prioriterad sektor’ för Saudiarabien. Den österrikiska konstnären, filmregissören och författaren Valie Export är död. Hon var bland annat känd för en rad provokativa, feministiska performanceverk med kroppen i centrum.

Den österrikiska konstnären, filmregissören och författaren Valie Export är död. Hon var bland annat känd för en rad provokativa, feministiska performanceverk med kroppen i centrum. Men hon var inte ute efter att chockera, utan protestera, sade hon senare. En pojke i 15-årsåldern har blivit nedslagen och därefter sparkad på av flera personer i Hässelby Villastad i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida.

Brottsplatsen är avspärrad för en teknisk undersökning och pojken har förts till sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Enligt Donald Trump har Kina lagt en beställning på 200 Boeing-flygplan. Om uppgifterna stämmer är det första gången på nästan ett decennium som Kina köper kommersiella plan från en amerikansk aktör, rapporterar Reuters. Marknaden hade räknat med en beställning på närmare 500 plan, och kort efter beskedet föll därmed Boeings aktie med fyra procent





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skogsindustrierna: Skogens framtid är en konkurrensfrågaKrav på att minska avverkningar återkommer ständigt i skogsdebatten. Det är att bortse från att skogen som nyckelresurs för konkurrenskraft och export.

Read more »

– Konstnären Valie Export död – chockade samtidenDen österrikiska konstnären, filmregissören och författaren Valie Export är död.

Read more »

Bråk i anslutning till toalettkön, konstnären Valie Export död, USA:s smittskyddsmyndighet varnar för hantavirus, fyra döda efter krascher i New MexicoDet hela ska ha handlat om något form av bråk i anslutning till toalettkön, två individer från vardera sida har anmält varandra för misshandel, ingen ska ha behövt föras till sjukhus. Valie Export, den österrikiska konstnären, filmregissören och författaren, är död. USA:s smittskyddsmyndighet varnar för hantavirus, fyra personer har dött efter att ett litet ambulansflygplan kraschat i New Mexico. En pojke i 15-årsåldern har blivit nedslagen och därefter sparkad på av flera personer i Hässelby Villastad i Stockholm.

Read more »

Nytt, död, misshandel, isolering, Kina-Boeing, Iransk VM, gränskontrollJames Murray har blivit utsedd till ny hälsominister i Keir Starmers regering, Pif är officiell turneringssponsor till herr-VM i USA, Kanada och Mexiko. Valie Export är död, en pojke i 15-årsåldern har blivit nedslagen och sparkad på i Hässelby Villastad i Stockholm, passagerare på kryssning har hållits isolerade i Frankrike efter symtom på hantavirus, Kina har beställt 200 Boeing-flygplan, Iranska VM-spelare väntar på visum, och en gränskontroll i USA har återställts.

Read more »