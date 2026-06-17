Ukraina attackerar rysk oljetanker och G7 utlovar nya sanktioner

Ukraina har tillfrågats en framgångsrik attack mot en oljetanker i den ryska skuggflottan, medan ryska anfall leder till dödsoffer i ukrainska städer. Kriminför ett förbud mot ljudfria fordon för att motverka drönare, och Ryssland möter bränslebrist. G7 lovar ökad press genom nya sanktioner mot Rysslands olje- och gassektor, medan Kanada riktar in sig på skuggflottan och försvarsindustrin. Tillika skadade en historisk katedral i Kiev och ett rysk fregatt sköt varningsskott i Engelska kanalen.

Den ukrainska militärens generalstab har meddelat att en oljetanker som anses tillhöra den så kallade ryska skuggflottan attackerats av ukrainska styrkor. Attacken beskrivs som framgångsrik och skadorna är under utvärdering.

Samtidigt har ryska anfall lett till dödsoffer i städerna Slovjansk och Zaporizjzja. I Zaporizjzja brann ett köpcentrum och flera bostadsbyggnader efter upprepade attacker, och en person dog när hans bil träffades. För att motverka anfall från ukrainska drönare har de ryskockuperade myndigheterna på Krim infört ett förbud mot motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar mellan klockan 20 och 06.

Guvernören Sergej Aksjonotov förklarar att åtgärden är tillfällig och syftar till att skydda militära och andra viktiga anläggningar, eftersom ljudet från fordonen påminner om angripande drönare och kan störa försvarssystemen. På grund av de ukrainska attackerna mot oljeanläggningar har Ryssland drabbats av bensinbrist, vilket har lett till bränslerationering. I vissa regioner får man maximalt 20 liter per fyllning.

Denna Situation har fått G7-länderna att uttrycka sitt fortsatta stöd för Ukraina och lova nya sanktioner mot den ryska krigsekonomin, inriktade mot olje- och gassektorn. Kanada har redan infört specifika sanktioner mot Moskvas skuggflotta, energiintäkter, försvarsindustri och desinformationsaktörer. Storbritannien har utlovat att trappa upp sina hjälpåtgärder för Ukraina under de kommande vintrarna. I samband med den historiska Dormitionskatedralen i Kiev, som skadades i en rysk attack, uppskattas rekonstruktionen ta cirka två år och kostnaden motsvarar 105 miljoner kronor.

Ukrainas myndigheter hävdar att klosterkomplexet träffades av ryska drönare, något Moskva förnekar. Internationellt har USA:s president uttryckt sin vilja att få ett slut på kriget och uppmanat Vladimir Putin till fredsförhandlingar. Under G7-mötet har han_träffat Ukrainas president Zelenskyj i ett samtal som beskrivs som väldigt bra. Sjöfarten påverkas också av spänningarna.

Ett rysk fregatt avfyrade varningsskott mot en yacht i Engelska kanalen, och tidigare hadebrittiska styrkor bordat en tanker misstänkt för att tillhöra den ryska skuggflottan





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Ryssland G7 Skuggflotta Sanktioner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter med ökande offerRysslands invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022 och har lett till allvarliga konsekvenser för båda länderna. Läget är allvarligt i Kostiantynivka och Ryssland har rapporterat om förluster av soldater, pansarvagnar och artillerisystem.

Read more »

Rysslands invasion av Ukraina fortsätterRysslands invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022. Läget är allvarligt i Kostiantynivka, som är en del av det ukrainska 'fästningsbältet i öster'. Ryska flygattacker mot Kiev resulterade bland annat i en brand i det ortodoxa Petjerskaklostret, som är med på Unescos världsarvslista.

Read more »

Storbritannien att öka stöd till Ukraina inför vintrarna och nya sanktioner mot RysslandStorbritanniens premiärminister Keir Starmer meddelar att landet kommer att trappa upp sina åtgärder för att hjälpa Ukraina under de kommande vintrarna. Samtidigtplaneras nya sanktioner mot Rysslands skuggflotta och fartyg som transporterar rysk flytande fossilgas. I annat nyheter: USA och Iran har kommit överens om ett övergripande samförståndsavtal enligt vicepresident JD Vance. I Sverige har två personer skadats i knivhuggincidenter i samband med RLC-befäls insatser. I Utah, USA, dog två personer i en basejumping-olycka. Den colombianska vänstergerillan ELN har utlyst vapenvila inför presidentvalet nästa vecka, men kritiker ifrågasätter motivet.

Read more »

Ryska attacker mot Ukraina och interna händelser i RysslandRysslands invasion av Ukraina pågår sedan februari 2022. Kostiantynivka riskerar att falla under sommaren enligt militäranalytiker. Belarus president Lukasjenko ber om ursäkt till Zelenskyj och benämtar sig från militärt hot. Storbritannien lovar ökad hjälp och nya sanktioner mot Rysslands skuggflotta. En drönare orsakade brand i rysk oljedepå. Ryska flygattacker mot Kiev skadade det historiska Petjerskaklostret. Ett ryskt bombplan kraschade i Irkutsk-regionen.

Read more »