Ukraina attackerar ryska bostadshus medan Israel drar in i Libanon och spänningar eskalera i Mellanöstern

Ryska myndigheter rapporterar skador efter en ukrainsk attack mot bostadshus i Brjansk, medan Israel drar in i Libanon genom att döda en Hizbollahbefälhavare. Samtidigt rapporteras om en explosion i Södertälje, en misshandel i Härjedalen och en tonårsflicka påkörd i Växjö. Dessutom kommer Tysklands förbundskansler Friedrich Merz till Moderaternas Sverigemöte och Kina understryker Irans rätt till kärnenergi inför Trumps Kina-besök. CNN-grundaren Ted Turner har avlidit.

Ryska myndigheter rapporterar att 13 personer har skadats i en ukrainsk attack mot bostadshus i gränsstaden Brjansk. Två flerfamiljshus ska ha träffats i attacken. Minst en av de skadade uppges vara ett barn.

Samtidigt säger Moskvas borgmästare att minst tre drönare på väg mot huvudstaden skjutits ned. Israel har dödat en högt uppsatt Hizbollahbefälhavare i en attack mot Libanons huvudstad Beirut på onsdagskvällen, enligt AFP. En högt uppsatt Hizbollahbefälhavare i shiamilisens kommandostyrka Radwan var målet, enligt den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu. En källa nära Hizbollah uppger till AFP att en befälhavare hos den Iranstödda gruppen dödats i anfallet.

Netanyahu säger i ett uttalande på sociala medier att Radwan-terroristerna är ansvariga för att ha skjutit mot israeliska bosättningar och skadat IDF-soldater. Det är första gången attacker utförs mot det libanesiska huvudstadsområdet sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Strax efter klockan 23 inkommer ett larm om en smäll vid en villa i Södertälje. Räddningstjänstens vakthavande befäl Andreas Blomquist säger att orsaken till explosionen är fortfarande oklar.

Den har varit utomhus och vi har fått en brand i vegetation på en villatomt. Senare uppger polisen att det uppkommit skador även på dörren till villan. Det ska dock inte finnas några personskador och branden släcktes snabbt. Under natten arbetar polisen med spårsäkring och tekniker har skickats till platsen.

Händelsen rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vid klockan 20 larmades polisen till en adress i Härjedalens kommun efter uppgifter om en misshandel. Där hittas en skadad man som förs till sjukhus med ambulans. Han ska enligt uppgifter på plats ha varit vaken och talbar.

En kvinna i 45-årsåldern misstänks ha misshandlat mannen med ett tillhygge och grips misstänkt för mordförsök. Kvinnan och mannen ska enligt initiala uppgifter vara bekanta med varandra. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag, enligt Moderaterna i ett pressmeddelande. Dit kommer han i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU.

Merz ska hålla tal på Sverigemötet, som kan ses som en valupptakt för Moderaterna. Även statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson ska tala under mötet som inleds på fredag. En tonårsflicka har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en personbil i Växjö. Larmet kom vid 16-tiden.

Skadeläget är oklart. Evelina Olsson vid polisen region syd säger att rubriceringen är oklar och därav finns det ännu ingen misstänkt i ärendet. Iran har rätt till fredlig användning av kärnenergi, understryker Kina inför Donald Trumps planerade statsbesök. Irans utrikesminister Abbas Araghchi träffade sin kinesiska kollega Wang Yi i Peking på onsdagen.

Wang säger till Araghchi enligt en video från mötet att ett heltäckande eldupphör är akut av nöden, och att återupptagna strider är oacceptabelt. Pekingregimen har hittills varit relativt tyst om Irankriget, men vid onsdagens möte skärpte Wang Yi tonen. Enligt nyhetsbyrån AFP understryker Kina att Iran har en legitim rätt till fredlig användning av kärnenergi. USA har ofta upprepat Irans anrikning av uran som viktiga skäl till kriget – alltså att man vill undanröja risken att Iran skaffar kärnvapen.

Trump reser till Kina nästa vecka för att möta president Xi Jinping för samtal. Under flera dagar i rad har det svenska signalspaningsplanet Korpen flugit över Svarta havet nära den ryska gränsen, enligt EFN. Försvarsmakten bekräftar att signalspaningen är en del av Natos verksamhet. Grundaren av CNN, Ted Turner, har dött vid 87 års ålder, enligt CNN.

Turner dog under onsdagen, enligt ett pressmeddelande från hans bolag. Turner föddes i Ohio men var som affärsman baserad i Atlanta, och fick på grund av sin frispråkighet smeknamnet The Mouth of the South. Turner var en pionjär inom kabel-tv och grundade förutom CNN flera kanaler för film och barnunderhållning. CNN beskriver honom som en filantrop som grundade välgörenhetsstiftelsen United Nations Foundation, som jobbade med att avskaffa kärnvapen





