Ukraina attackerar ryska mål med drönare - kritiska händelser kring Zaporizjzjia och international reaktioner

En sammanfattning av de senaste dagarnas militära utvecklingar där Ukraina använder drönare mot ryska positioner, inklusive attacken på Zaporizjzjia kärnkraftverket och drönarkrasch i Rumänien. Profilerar också de internationella reaktionerna och den fortsatta spänningen kring kärnkraftsäkerhet samt Rysslands spionverksamhet mot västerländsk försvarsindustri.

Ukraina har genomfört två drönarattacker mot en rysk träningsanläggning som användes av en ockuperad rysk brigad i Butja utanför Kiev. Enligt ukrainska militära källor har minst 21 ryska soldater eliminerats i attacken, men det faktiska antalet kan vara högre.

Samtidigt har en rysk drönare kraschat in i ett lägenhetshus i Galati i Rumänien, vilket lett till att en 14-årig pojke och en 53-årig kvinna skadades. Rumäniens president Nicusor Dan har efter en teknisk rapport aviserat att det var en rysktillverkad Geran-2-drönare som orsakade olyckan och att Ryssland bär ensamt ansvar. I östra Ukraina har ukrainska styrkor attackerade ryska logistikvägar och förråd i Luhansk med hjälp av drönare, som påstås ha nått hela till Izvaryne vid den ryska gränsen.

I södra Ukraina har det rysk-kontrollerade Zaporizjzjia kärnkraftverket rapporterats ha träffats av en drönare, enligt ryska källor. Rosatom påstår att det var en avsiktlig ukrainsk attack som skapade ett hål i en turbinhall, men utan skada på kärnteknisk utrustning. Ukraina förnekar detta och kallar det propaganda, och påpekar att de följer humanitär rätt. FN:s atomenergiorgan IAEA har uttryckt djup oro och kräver tillträde till anläggningen för att bedöma skadorna.

President Zelenskyj har meddelat att Ryssland under den senaste veckan använt över 2 300 drönare och mer än 1 560 styrda flygbomber och 108 robotar mot Ukraina, främst riktade mot civil infrastruktur som bostäder och energianläggningar. Han tackade också Sverige för beskedet om att Gripenplan kommer att skänkas och säljas till Ukraina, samt Tyskland för sitt ständiga stöd. Dessutom har ukrainska drönare attackerats en oljeanläggning i oljefallbacken Armavir i Krasnodarregionen, enligt Zelenskyj.

I Moskvas omgivning har ryska underrättelsetjänster enligt amerikaniska källor intensifierat sina försök att stjäla västerländsk teknologi och försvarshemligheter, bl.a genom falska företag och rekrytering av mellanhänder. Detta riktar sig mot bland annat Sveriges mest avancerade försvarsforskning, inklusive stridsflygplanet Gripen. Ryska agenter använder också hackare för att samla information, enligt Säpos biträdande operativa chef Christoffer Wedelin. På ockuperat Krim har lokala myndigheter infört ransonering av bränsle efter att ukrainiska attacker skett på oljeanläggningar, vilket har orsakat brist





