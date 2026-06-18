Ukraina attackerar ryska oljeraffinaderier, ryska attacker mot Zaporizjzja, Försvarsmakt tecknar ramavtal, Israel attackerar i Libanon, 18-årig indisk turist död i New York, Djurrättsorganisation efterlyser förbjudande av hästdragna turistvagnar, Aftonbladet efterlyser bilder och upplysningar

The news text covers various topics such as Ukraine's attack on Russian oil refineries, Russian attacks on Zaporizjzha in Ukraine, a ram agreement between the Swedish Armed Forces and a German defense company, Israel's attacks in Lebanon, the death of an Indian tourist in New York, the demand by a animal rights organization to ban horse-drawn tourist vehicles in New York, and the request by Aftonbladet for pictures and information from readers.

Ukraina uppges ha attackerat ryska oljeraffinaderier för tredje dagen i rad, rapporterar Kyiv Independent. Samtidigt har ryska attacker mot Zaporizjzja i Ukraina fortsatt och flyglarm har ljudit under natten, skriver guvernören Ivan Fedorov på Telegram.

Försvarsmaktens materielverk (FMV) har tecknat ett ramavtal fram till 2032 om att köpa minkastare för totalt fyra miljarder kronor. Avtalet gäller det fordonsburna minkastarsystemet Skorpion 2, som lägger ut stridsvagnsminor, och har tecknats med den tyska tillverkaren Dynamit Nobel Defence. Den här anskaffningen är viktig för att stärka försvaret av svenskt och allierat territorium. Stridsvagnsminor har fortsatt stor betydelse för möjligheten att hindra och fördröja fientliga styrkors framryckning på marken, säger Jonas Lotsne, chef för FMV:s verksamhetsområde armémateriel, Guardian.

Vita huset beskriver avtalet som en stor seger för USA, trots att det innebär flera politiska och ekonomiska eftergifter till Iran för att få landet att återöppna Hormuzsundet. Även Ted Cruz, senator i Texas, är kritisk. Han menar att det som hittills offentliggjorts tyder på att presidenten fått mycket dåliga råd. Trots upprepad kritik från Donald Trump genomförde Israel nya attacker i södra Libanon under onsdagen.

En 18-årig indisk turist har dött efter att ha fallit av en hästdroska i Central Park i New York. Djurrättsorganisationen Nyclass arbetar för att avskaffa de hästdragna turistvagnarna i New York och kommer att uppmana stadens borgmästare Zohran Mamdani att skriva under en order om att omedelbart förbjuda droskorna. Aftonbladet söker ständigt efter nya vinklar och kan nå dig med lokala push-notiser och efterlysningar i våra appar





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