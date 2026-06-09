Ukraina bedöms vinna operativt, medan diplomatiska insatser fortsätter

Ukraina bedöms av en pensionerad amerikansk general operativt vinna kriget. Samtidigt fortsätter diplomatiska kontakter och sanktioner. Statsminister Kristersson underline att förhandlingar måste ske på Ukrainas villkor och att Ryssland inte är redo för seriösa samtal. Zelenskyj skrev ett drönaravtal med Lettland och träffade nordiska och baltiska ledare i Tallinn.

Den pensionerade generallöjtnanten Robert Ashley uttrycker i en kommentar till CBS News sin bedömning att Ukraina ur ett operativt perspektiv håller på att vinna kriget.

Enligt Ashley omintetgör ukrainska styrkorna fiendens operativa mål, skapar förutsättningar för efterföljande operationer och bevarar sin handlingsfrihet. Samtidigt rapporteras att drönarnät har satts upp över bensinstationer intill motorvägen i Valdaj, en ort mellan Moskva och Sankt Petersburg där Vladimir Putin har ett residens. Sveriges statsminister Ulf Kristersson svarar på frågor under en pressträff i Tallinn om möjliga samtal med den ryske presidenten Putin. Kristersson betonar att eventuella förhandlingar måste ske vid rätt tidpunkt och på uppmaning av Ukraina.

Han tillägger att Europa kan vara en viktig stödjande kraft, men att det i princip är upp till president Zelenskyj att bestämma när tiden är mogen. Samtidigt påpekar han att Ryssland inte är redo för seriösa förhandlingar just nu. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj meddelar på plattformen X att han undertecknat ett drönaravtal med Lettland som bl.a. omfattar gemensam produktion. Beskedet kommer under hans besök i Tallinn där han träffar ledarna för de nordiska och baltiska länderna.

Dessutom har en bilbomb exploderat i en förort till Moskva där flera ryska militärer och veteraner bor. I området låg tidigare en militäranläggning, men numera finns ett bostadskomplex som försvarsdepartementet tillhandahåller. I ett nytt sanktionspakết föreslås ett inreseförbud för ryska tidigare soldater som varit aktiva under det fullskaliga anfallskriget mot Ukraina. Ytterligare 30 fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta listas, liksom kritisk infrastruktur som hamnar, raffinaderier och flygplatser som hanterar rysk olja.

Ytterligare 31 ryska banker samt 20 banker, kryptoplattformar och oljehandelsplattformar i tredje land placeras också på sanktionslistan. Kreml meddelar att det finns inga planer på ett nytt samtal mellan Putin och USA:s president Donald Trump. Talesperson Dimitrij Peskov uppger att den amerikanska delegationen med Steve Witkoff och Jared Kushner står i löpande kontakt med både den ryska och den ukrainska sidan. Under måndagen talade Zelenskyj med de amerikanska representanterna, men Kreml har inte informerats om innehållet.

Den ukrainske ledaren har upprepade gånger efterfråkat återupptagande av trepartssamtalen mellan Ryssland, USA och Ukraina som pausades i samband med krigsutbrottet i Iran. Kristersson är i Tallinn för ett möte med de nordisk-baltiska ledarna tillsammans med Zelenskyj. NB8-toppmötet i Estland fokuserar på säkerhet och försvar, konkurrenskraft och artificiell intelligens.

Estlands premiärminister Kristen Michal understryker att stöd åt Ukraina är en huvudprioritering för ordförandeskapet och att man kommer att diskutera stärkande av Ukrainas försvarskapacitet, ökad press på Ryssland och ett säkrare Europa. Fyra personer dödades och tio skadades i ryska attacker mot Charkivregionen, enligt lokala myndigheter. Attackerna orsakade bränder och skadade minst 18 fordon.

Zelenskyj uttrycker tacksamhet för viljan att under de kommande veckorna aktivt arbeta för att ge diplomatin en skjuts i syfte att få ett slut på Rysslands krig mot Ukraina. Han tog under en mellanlandning i Chisinau, Moldavien, på väg hem från London där han träffade ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Zelenskyj har också talat i telefon med de amerikanska sändebuden Witkoff och Kushner, rapporterar svensk public service.

I ett annat ärende erkänner en tidigare domstolschef sig skyldig till att ha mottagit motsvarande 25 miljoner kronor för ett visst beslut under en rättegång. Under natten angreps flera städer i Ukraina. I Zaporizjzjlänet dog fem personer när civil infrastruktur träffades av drönare





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Krig Charkivregionen Zelenskyj Putin Sanktioner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraina: Attackerat flera oljeanläggningar i Ryssland – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Följ SVT:s liverapport med senaste nytt om kriget.

Read more »

Väljer bort Kristersson som statsministerCenterpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist väljer sida i regeringsfrågan. Partiet kommer inte stödja Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att släppa in SD i regeringen. Följ pressträffen i sändningen nedan.

Read more »

C väljer bort Kristersson som statsministerCenterpartiet kommer inte att stödja Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att släppa in SD i regeringen. Det uppger partiledare Elisabeth…

Read more »

Centerpartiet avvisar Ulf Kristersson som statsministerCenterpartiet kommer inte att stödja Ulf Kristersson som statsminister så länge han avser att släppa in SD i regeringen. Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda systematiska läkemedelsgenomgångar för placerade eller frihetsberövade barn och unga. Trafikverket rapporterar om ett elfel som orsakat stopp i tågtrafiken mellan Laxå och Hallsberg.

Read more »