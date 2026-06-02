Ukraina behöver sitt eget robotförsvar för att kriget ska kunna ta slut

President Volodymyr Zelenskyj anser att om Ukraina inte skyddas mot robotattacker kommer anfallen att fortsätta. Han uppmanar Europa att skapa sitt eget robotförsvar och USA att leverera robotar till luftvärnssystemet Patriot.

Han uppmanar Europa att skapa sitt eget robotförsvar och USA att leverera robotar till luftvärnssystemet Patriot. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen, minst nio personer har dött och många skadats. I Kiev har fyra personer dödats och 51 skadats, inklusive tre barn. Ett lägenhetshus med nio våningar har träffats och människor är fast under rasmassorna.

I Dnipro har fem personer dödats och 25 skadats. Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare besöker både Moskva och Kiev inom kort. Kyrylo Budanov, stabschef i Ukrainas presidentkansli, säger att ett fredsavtal mellan Kiev och Moskva kan vara på plats till vintern. Ukraina har erövrat 14 kvadratkilometer av ryskt territorium under maj månad, enligt Deep State.

Ryssland har avfyrat över 200 robotar mot Ukraina i maj. Den ukrainska försvarsmakten har genomfört ett rekordstort antal attacker mot ryska oljan, enligt Bloomberg. Ett förslag om att inte längre bevilja fortsatt tillfälligt skydd för ukrainska män i åldrar där de ska kunna bli inkallade cirkulerar i EU. Franska flottan har med brittiskt stöd bordat oljetankern Tagor som hör till Rysslands skuggflotta.

Belarus har sikte på ett betydande mål i Ukraina, enligt president Aleksandr Lukasjenko





