Ukraina: Domstolschef erkänner sig skyldig till mottagande av 25 miljoner kronor för att fatta beslut

Den tidigare domstolschefen erkänner sig skyldig till att ha mottagit motsvarande 25 miljoner kronor för att fatta ett visst beslut under en rättegång. Flera städer runt om i Ukraina angreps under natten. I länet Zaporizjzja dog fem personer när civil infrastruktur träffades av drönare. Den ukrainska överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj skriver i ett inlägg på sociala medier att landets försvar hittills under året återtagit över 600 kvadratkilometer territorium från de ryska invasionsstyrkorna.

Den tidigare domstolschefen erkänner sig skyldig till att ha mottagit motsvarande 25 miljoner kronor för att fatta ett visst beslut under en rättegång. Flera städer runt om i Ukraina angreps under natten.

I länet Zaporizjzja dog fem personer när civil infrastruktur träffades av drönare. Den ukrainska överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj skriver i ett inlägg på sociala medier att landets försvar hittills under året återtagit över 600 kvadratkilometer territorium från de ryska invasionsstyrkorna. Efter att ha förlorat mark flera månader i sträck bröt de ukrainska styrkorna trenden under våren och har sedan dess haft visst momentum på slagfältet, samtidigt konstaterar Syrskyj att Ryssland fortsätter stycka på med oförsvagad kraft på samtliga fronter.

I maj återtog Ukraina 100 kvadratkilometer mer än vad ryssarna tog kontroll över, enligt överbefälhavaren. Han understryker samtidigt Ukrainas akuta behov av moderna luftvärn för att bättre lyckas stå emot de ryska robotangreppen mot städer i landet. Den ukrainska militären uppger att man slagit till mot oljeterminalen Grusjova vid Svartahavshamnen Novorossijsk. Ett annat anfall skedde mot en pumpstation i Volgograd-regionen.

På bägge platserna ska bränder ha utbrutit vid anfallen. Fem personer dödades i Zaporizjzja i södra Ukraina av ryska anfall natten mot måndagen. Samtidigt skadades 14 personer. Civil infrastruktur, bostäder och bilar träffades, uppger regionens guvernör Ivan Fedorov på Telegram.

Vid mötet i London om läget i Ukraina säger ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland att de stödjer president Volodymyr Zelenskyjs uppmaning om direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland. Under sin tid i London ska Zelenskyj träffa Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Zelenskyj kommer även träffa kung Charles på måndagen, uppger han.

Huvudfokus är vårt försvar i kriget, ett ökat samarbete för hela Europas säkerhet inom luftförsvarsområdet och vår gemensamma syn på diplomatiska utsikter, skriver Zelenskyj. Natten till söndagen genomfördes ryska anfall mot civila anläggningar i 13 ukrainska regioner, uppger Volodymyr Zelenskyj på X. Enligt den ukrainske presidenten har Ryssland den gångna veckan avfyrat 88 robotar, över 3 250 attackdrönare och runt 1 800 styrda flygbomber mot Ukraina.

En rysk drönare har slagit ned i en lokal där containrar med kärnavfall tas emot vid ett lager nära det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl, enligt ukrainska myndigheter. Enligt Ukrainas armés generalstab ska byggnaden delvis ha förstörts, men det ska inte ha funnits kärnavfall i den vid tidpunkten för attacken. Strålningsnivån i området uppges vara stabil. Det är inte första gången som Ryssland attackerar kärnanläggningar, i februari 2025 skadades inneslutningen av Tjernobyl vid ett ryskt robotanfall.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj träffar europeiska ledare i London i dag, rapporterar brittiska medier. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer står värd för mötet, där även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Ukraina har anfallit flera ryska energialäggningar under natten till söndagen, rapporterar ukrainska medier. En brand bröt ut vid oljedepån Semikolodjansk på ryskockuperade Krim under ett av anfallen.

Ukrainska drönare träffade också energi- och järnvägsinfrastruktur i ockuperade Luhansk och Donetsk. Partisangruppen Atesh, som återkommande genomför sabotage mot Ryssland på ockuperat område, uppger också att den slagit till mot järnvägsinfrastruktur i Voronesj, och förstört en lyftkran. Det finns bilder som uppges visa attentatet. På söndagen samlas Volodomyr Zelenskyj, Keir Starmer, Emmanuel Macron och Friedrich Merz i London för att diskutera former för fortsatt stöd till Ukraina.

Det skriver Mötet hålls i skuggan av fortsatta stridigheter och kort efter att Vladimir Putin avfärdat den ukrainska presidentens förslag, i ett öppet brev, att mötas för att få ett slut på kriget. Ryska styrkor har attackerat två civila räddningsfartyg, säger Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba enligt Reuters. Det ska ha skett i ukrainskt vatten och ha orsakat personskador. EU-kommissionen ställde sig på fredagen bakom förslaget att begränsa utfärdandet av visum för ryska medborgare.

Elva europeiska länder, med Sverige i spetsen, väckte frågan i ett brev till kommissionen tidigare i veckan. Vi kommer att föreslå riktade åtgärder för att ytterligare svara på de säkerhetsrisker som uppstått genom fientliga handlingar av tredjepartsländer, säger EU-kommissionens talesperson i migrationsfrågor, Markus Lammert, rapporterar Bland länderna som omfattas av Schengen-avtalet är meningarna delade när det gäller ryska besökar





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