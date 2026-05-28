Ukraina får första leverans av 20 svenska Gripen‑flygplan - ett steg mot en potentiell order på 150

Sveriges statsminister och Ukrainas president presenterar en ny försäljningsöverenskommelse där Ukraina köper tjugo Gripen E/F‑plan, med möjlighet att expandera till upp till 150 flygplan. Avtalet syftar till att stärka Ukrainas luftförsvar mot ryska attacker.

Rysslands invasion av Ukraina , som inleddes den 24 februari 2022, har fortsatt med intensivt våld och ständiga luftangrepp mot landets infrastruktur. I takt med att den ryska militären har ökat sina räckviddsattacker från sina egna luftrum, har den ukrainska försvar et sökt nya lösningar för att återfå ett fungerande luft försvar över hela territoriet.

På en presskonferens i Uppsala presenterade Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en betydande försäljningsöverenskommelse om svenska JAS Gripen‑flygplan. Enligt avtalet ska Ukraina inleda leveranser av tjugo Gripen E/F‑varianter, ett första steg i en potentiell affär som kan omfatta upp till 150 flygplan.

Gripen E, den senaste generationen med stridsradar och långa räckviddsvapen, har särskilt gjort intryck på Zelenskyj och hans råd, då den kan nå mål på över tvåhundra kilometer - en räckvidd som är avgörande för att kunna slå tillbaka mot de ryska flygplanen innan de når ukrainskt territorium. I en elegant inredd hangar på Upplands flygflottilj möttes de två ledarna av försvarsminister Pål Jonson, Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha samt den tidigare ukrainska försvarsministern Rustem Umjerov.

Bakom dem stod två av de flygplan som nu står i centrum för förhandlingarna: en äldre Gripen C‑modell som redan finns i svensk förvaring och den nyare Gripen E som för närvarande levereras till Försvarsmakten. Under presskonferensen betonade Zelenskyj att Ukraina behöver ett heltäckande luftförsvar för att kunna skydda sina städer och kritiska anläggningar från ryska bomber och missiler.

Han framhöll också att den svenska teknologin ger Ukraina möjlighet att återta luftrummet över den östra delen av landet, där de ryska flygplanen tidigare har opererat med stort utrymme. Den svenska regeringen har också meddelat att den kommer att donera ett antal Gripen C/D‑flygplan till den ukrainska flygvapnet, även om exakt antal och leveransschema ännu inte har fastställts.

Samtidigt har Ukraina uttryckt en stark vilja att på kort sikt införskaffa upp till 150 Gripen E‑variant, med en förväntad tillgång till Gripen C senast år 2026. Detta beslut innebär ett betydande steg i den militära bilaterala samarbetsramen mellan Sverige och Ukraina, samt förstärker den bredare europeiska ansträngningen att stå emot den ryska aggressionen.

Dessutom kommer mötet i Uppsala att beröra andra aspekter av det internationella flygsamarbetet, inklusive gemensamma övningar, teknisk utbildning och möjligheten att integrera svenska vapensystem i den ukrainska försvarsmakts strukturer. Beslutet har mottagits väl i både Sveriges och Ukrainas försvarskretsar och ses som ett tydligt politiskt uttalande om stöd för Ukrainas suveränitet och självförsvar





