Zelenskyj hänvisar också till att ryska representanter uppmanat honom att komma till Moskva tidigare. Andoni Iraola blir ny tränare för Liverpool och tar över från Arne Slot. Den norska kronprinsessan Mette-Marit och resten av kronprinsfamiljen har besökt den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby i fängelset i Oslo.

Ukraina föreslår att kriget avslutas genom direkta samtal. Zelenskyj hänvisar också till att ryska representanter uppmanat honom att komma till Moskva tidigare. Andoni Iraola blir ny tränare för Liverpool och tar över från Arne Slot.

Den norska kronprinsessan Mette-Marit och resten av kronprinsfamiljen har besökt den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby i fängelset i Oslo. Chwalinska ligger på plats 114 i världsrankingen och slog ut ryskan Diana Sjnaider i semifinalen. Franska mästerskapen har bjudit på flera skrällar tidigare i turneringen. John Bolton, tidigare säkerhetsrådgivare till Donald Trump, väntas erkänna en åtalspunkt gällande sin hantering av hemliga dokument.

En svensk man som ska ingå i toppskiktet av det kriminella gänget Foxtrot är nu efterlyst även i Norge. Noterbart är att lagkapten Victor Nilsson Lindelöf inte är med i truppen alls. Förbundskapten Graham Potter säger att det handlar om en säkerhetsåtgärd. Sverige ställer upp med Kristoffer Nordfeldt i mål och Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson i försvar.

Man gripen i Irak - efterlyst i Sverige misstänkt för mord. En irakisk medborgare som varit internationellt efterlyst av Sverige sedan 2016 har gripits av irakisk polis. Mannen, som är i 30-årsåldern, är misstänkt för mord och människorov i ett fall som rör ett hedersrelaterat mord i mellersta Sverige. Sex personer har dömts till långa fängelsestraff i samma ärende.

Fyra av dem fick livstid. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har besökt sin son Marius Borg Høiby i fängelset i Oslo





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