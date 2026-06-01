Ukraina förväntar sig fredsavtal med Ryssland till vintern

Ukrainas presidentkansli förväntar sig ett fredsavtal med Ryssland till vintern. Landets styrkor har haft framgång på slagfältet och kan nu slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland.

Kyrylo Budanov , stabschef i Ukraina s presidentkansli, säger att det är realistiskt att ett fredsavtal mellan Kiev och Moskva kan vara på plats till vintern. Han säger att Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare besöker både Moskva och Kiev inom kort.

I helgen sade Zelenskyj att Ukraina pressar på för nya fredssamtal och att man vill ta tillfället i akt nu när man har framgång på slagfältet. Volodymyr Zelenskyj säger i sitt dagliga tal att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland.

Han säger att Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare besöker både Moskva och Kiev inom kort. Under maj månad erövrade Ryssland 14 kvadratkilometer av ukrainskt territorium, enligt Deep State som bevakar krigets utveckling. Deep state publicerade siffrorna på måndagen och skriver att man ännu inte vet hur stort område Ukraina eventuellt tagit under vårmånaden.

Siffran innebär ett nytt rekord med marginal, skriver nyhetsbyrån AFP. Det tidigare rekordet från april i år låg på 6 583. Utöver långdistansdrönarna avfyrade Ryssland över 200 robotar mot Ukraina i maj. I ett av de största ryska anfallen, natten mot den 14 maj, dödades fler än 20 personer i huvudstaden Kiev.

AFP bygger sin analys på det ukrainska flygvapnets dagliga rapporter. I den framgår även att runt 91 procent av alla drönare och robotar som Ryssland avfyrade i maj sköts ned. Den ukrainska försvarsmakten har genomfört ett rekordstort antal attacker mot ryska oljan, enligt Bloomberg som sammanställt ryska och ukrainska uppgifter från maj månad. Nyhetsbolaget påpekar att Rysslands raffinaderier redan producerar på den lägsta nivån sedan 2010 och att dessa angrepp därför kan få extra stora konsekvenser.

Det ligger nära till hands att ana ett strategiskiftemed tanke på att en relativt sett större andel måltavlor varit mer sofistikerade delar av den ryska oljeinfrastrukturen. I EU cirkulerar ett förslag om att inte längre bevilja fortsatt tillfälligt skydd för ukrainska män i åldrar där de ska kunna bli inkallade, rapporterar Euractiv.

Det så kallade massflyktsdirektivet TPD trädde i kraft en månad efter Rysslands fullskaliga invasion och innebär kort sagt att alla EU:s medlemsstater ska ge ukrainska flyktingar tillfälligt skydd, uppehålls- och arbetstillstånd, därtill rätt till akut sjuk- och tandvård samt vissa sociala rättigheter under ett år med möjlighet till förlängning. Totalt över 4,3 miljoner personer har fått skydd i enlighet med TPD. Inkallelseåldern i Ukraina är 25-60, ungefär en fjärdedel av TPD-totalen är män mellan 18 och 64 år.

Franska flottan har med bland annat brittiskt stöd bordat oljetankern Tagor som hör till Rysslands så kallade skuggflotta och därför omfattas av de internationella sanktioner som lagts på en mängd ryska personer och intressen, meddelar president Emmanuel Macron på X. Fartyget ska ha lämnat Murmansk och passerat norska atlantkusten innan det gensköts av Frankrike i höjd med norra Storbritannien. Det är oacceptabelt att fartyg kringgår internationella sanktioner, bryter mot havsrätten och finansierar kriget som Ryssland har fört Ukraina i över fyra år, skriver Macron.

Belarus har sikte på ett betydande mål i Ukraina, enligt president Aleksandr Lukasjenko i en intervju som Telegramkanalen Pul Pervogo publicerat på söndagen. Detta som en kommentar till ukrianska Robert Brovdi drönarbefälet Robert Brovdis uttalande om att man identifierat 500 mål som Belarus kan hota. De må ha identifierat 500 mål, tackar för det, för vi har 500 mål åt dem. Men vi har ett mycket betydande mål med exakta koordinater, och det ligger inte långt från Vitryssland, säger Lukasjenko.

Ukraina har så kallat momentum i kriget, vilket ger särskilt gynnsamma förutsättningar för fredssamtal före vintern, resonerar president Volodymyr Zelenskyj i en intervju med CBS. Sedan december har Ukraina haft relativt stor medgång i sitt försvar och det skulle kunna hålla i sig under minst ett halvår till då Rysslands personella och territoriella förluster spås kunna bli fortsatt för stora för Kreml.

Men det beror på påtryckningarna mot Putin, påtryckningarna i hans samhälle, och jag tror att de ökar, påtryckningar genom sanktioner - inte genom att häva dem, utan genom att införa nya, säger Zelenskyj och föreslår medlare från Storbritannien, Tyskland och Frankrike, alternativt de nordiska länderna. Två personer har skadats i samband med attacker mot den ukrainska regionen Charkiv, uppger guvernören Oleh Synehubov på Telegram





