Ukraina fruktar ryska attacker mot vattenförsörjningen i sommar

Ukraina varnar för att Ryssland kan intensifiera sina attacker mot landets vattenförsörjning under sommaren, efter att ha riktat in sig på elnätet under vintern. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för befolkningen och enorma ekonomiska kostnader.

Ukraina fruktar att Ryssland kommer att intensifiera sina attacker mot landets vattenförsörjning under sommaren, efter en vinter präglad av återkommande angrepp på elnätet. Den ukrainska militära underrättelsetjänsten HUR varnar för att Ryssland s målinriktning påverkas av minskad elförbrukning i takt med att uppvärmningssäsongen avslutas, samt en ökad efterfrågan på vattenresurser under de varmare månaderna.

Detta bekräftas av ukrainska tjänstemän och energiexperter som uttrycker oro över att Ryssland avser att slå ut vattenförsörjningen i tättbefolkade områden. Befolkningen har redan vant sig vid frekventa strömavbrott till följd av ryska bombningar, men det anses att vattenbrist skulle vara ett mer effektivt sätt att skapa missnöje bland befolkningen än att fortsätta störa elförsörjningen.

President Volodymyr Zelenskyj har tidigare under månaden betonat behovet av att förbereda sig för attacker mot större vatteninfrastruktur, inklusive broar, dammar, vattenkraftverk, pumpstationer och dricksvattenförsörjning, på samma sätt som man för närvarande skyddar energisektorn. Förra veckan genomförde Ryssland attacker med sex glidbomber mot Petjenihydammen, en central vattenreservoar för Kharkivregionen.

Dessutom har man riktat in sig på utrustning för att reparera skador på vattenförsörjningen i Zaporizjzja, där det finns en särskild oro för att inte kunna tillhandahålla kylvatten till Europas största kärnkraftverk. Att slå ut kritisk infrastruktur har varit en central del av Rysslands krigsföring sedan invasionen för över fyra år sedan, med målet att försvaga befolkningens moral och minska försvarsviljan genom att beröva människor grundläggande förnödenheter som ström, värme, bränsle och transportmöjligheter.

Dessa handlingar har dock kritiserats av Ukraina, omvärlden och människorättsorganisationer som strider mot folkrätten, som innehåller principer om proportionalitet, distinktion och försiktighet, vilka Ryssland anklagas för att systematiskt ignorera. Viktorija Jakovlieva, chef för informationspolitik vid den ukrainska branschorganisationen Ukrvodokanalekolohija, varnar för att avloppssystemen utgör en särskild sårbarhet. Hon påpekar att skador på avloppssystemen kan leda till att avloppsvatten omedelbart läcker ut i marken, vilket skapar en allvarlig risk för hälsokatastrofer.

De ryska attackerna mot ukrainska vattensystem medför inte bara direkta konsekvenser för vardagslivet och folkhälsan, utan också enorma ekonomiska kostnader. En gemensam rapport från Ukraina, Världsbanken, EU och FN uppskattade skador, förluster och reparationskostnader till närmare 30 miljarder dollar redan förra året, och den siffran har nyligen reviderats upp med över 55 procent. Den eskalerande situationen understryker den akuta behovet av internationellt stöd för att skydda ukrainsk civil infrastruktur och mildra de förödande konsekvenserna av Rysslands krigföring.

Ukraina förbereder sig nu för en sommar där tillgången till rent vatten kan bli en avgörande faktor för befolkningens överlevnad och motståndskraft





