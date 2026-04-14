Ukraina hävdar historisk erövring med robotar – "fiendeposition" intagen utan infanteri

Enligt Ukraina har en "fiendeposition" erövrats enbart med obemannade markfordon och drönare, vilket president Zelenskyj beskriver som en historisk händelse i krigföringen. Experten Lars Forssell från FOI betonar den snabba utvecklingen av obemannade system och deras ökande förmåga. Detta markerar en potentiell förändring i krigföringens natur.

Ukraina rapporterar att de erövrat en 'fiendeposition' enbart med hjälp av robotsystem – obemannade markfordon och drönare . Enligt president Volodymyr Zelenskyj kan detta vara en historisk händelse i krigföring. 'Ockupanterna kapitulerade, och insatsen genomfördes utan infanteri och utan förluster på vår sida', skriver Zelenskyj på X om det obemannade intagandet av en rysk position – vilket presidenten beskriver som det första i sitt slag i Ukraina kriget.

Denna utveckling markerar en potentiell vändpunkt i modern krigföring, där obemannade system spelar en allt större roll. Lars Forssell, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och specialist på obemannade flygsystem och drönarförsvar, understryker dock att många detaljer kring den specifika insatsen fortfarande är okända. Trots detta betonar han möjligheten att det rör sig om en historisk prestation. 'Jag känner inte till att obemannade markfordon och flygande fordon tidigare intagit en befäst fiendeställning i ett 'riktigt krig', så att säga. Jag blir inte jätteöverraskad. De obemannade systemen, både på marken och flygande, går framåt och blir mer och mer kapabla', säger Forssell.

Utvecklingen av obemannade system går snabbt framåt, och förmågan hos dessa system att utföra komplexa uppdrag ökar ständigt. Numera finns det obemannade markrobotar som styrs av AI – helt utan mänsklig inblandning – men Forssell spekulerar i att det i Ukrainafallet troligen handlar om fjärrstyrda system. 'Det beror på hur komplicerad terrängen är, om det är mycket stora stenar eller öppna fält', förklarar han. Denna teknologi representerar en betydande förändring i hur krig förs, vilket minskar riskerna för personal och förändrar taktiska överväganden.

President Zelenskyj rapporterar att ukrainskutvecklade markbaserade robotsystem på bara tre månader har utfört fler än 22 000 uppdrag vid fronten. Detta visar på den omfattande användningen och effektiviteten hos dessa system i det pågående kriget. 'Du kör en maskin – det behöver inte gå en person först och skjuta och riskera att bli skjuten. Det minskar riskerna för den egna personalen', konstaterar han.

Denna förändring har en djupgående inverkan på krigföringens natur. Forssell förutspår en ökning av obemannade system på slagfältet, vilket förändrar traditionella militära strategier. 'Skyttegravarna kommer nog finnas där ändå, men generellt sett kan man nog utgå från att andelen obemannade system kommer att öka', avslutar han. Denna utveckling signalerar en framtid där robotteknik spelar en central roll i militära operationer, vilket påverkar både taktik och strategier för krigföring i stort. Användningen av obemannade system minskar inte bara riskerna för soldater utan ökar också effektiviteten och den taktiska flexibiliteten





