Ukraina intensifierar attacker mot Ryssland samtidigt som EU ger klartecken för förhandlingar

Attack i Simferopol på Krim ger tre dödade och sju skadade. Samtidigt ger alla EU-länder klartecken för Ukraina för att inleda förhandlingar om anslutning. Zelenskyj beskriver oljeattacken i S:t Petersburg som rättvist svar. Nato-toppmöte i juli förbereds av USA.

Tre personer har dött och sju har skadats i en attack mot Simferopol på Krim , enligt Sergej Aksyonov, den av Ryssland utnämnde borgmästaren i det rysskontrollerade området.

I ett Telegram-inlägg anger han att attacken träffade icke-bebodda byggnader, men specificerar inte vilken typ av attack det var. Samtidigt har alla EU-länder gitt grönt ljus för att Ukraina ska inleda förhandlingar om anslutning till unionen, enligt Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko. I USA har utrikesminister Marco Rubio meddelat att besked om de 400 miljoner dollar som kongressen godkänt för kriget i Ukraina väntas ganska snart.

Rubio bekräftade också att USA:s president Donald Trump kommer att närvara vid Nato-toppmötet i Turkiet i juli, vilket han beskriver som möjligen det viktigaste i Natos historia på grund av vissa kritiska frågor som måste lösas. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har beskrivit den ukrainska attacken mot oljeterminalen i S:t Petersburg som ett rättvist svar på den senaste tidens ryska bombardemang av Ukraina.

Under en presskonferens i Kiev tillsammans med Natos generalsekreterare Mark Rutte sade Zelenskyj att det bara är en tidsfråga innan Ukraina kan trappa upp intensiteten i sina motattacker. Hans uttalande följer på en rad ukrainska attacker mot mål i Ryssland, inklusive en attack på ett ryskt krigsskepp utanför Sankt Petersburg under natten mot onsdagen, som orsakade en kraftig brand ombord på fartyget, en korvett av modellen Boikiy.

I S:t Petersburgsyns tjock rök från oljeterminalen på bilder i sociala medier, en av Rysslands största och viktigaste. Enligt Leningradregionens guvernör Aleksandr Drozdenko skjutdes ned närmare 60 drönare under natten, och han varnar för att mobilt internet kan påverkas. Zelenskyj bekräftade att viktiga anläggningar på ryskt territorium träffades, och sade att skadeläget är oklart, medan S:t Petersburgs borgmästare uppger att flera personer skadats.

Attacken timades en dag innan det internationella ekonomiska forumet Spief, kallat Putins Davos, inleds, där bland annat Kinas vicepresident och Saudiarabiens energiminister förväntas närvara. Dessutom sade ryska myndigheter att sju personer dödades i en drönarattack mot en buss i den av Ryssland ockuperade delen av Donetsk, enligt den lokala ryska ledaren Denis Pusjilin. Samtidigt förbereder sig Ukraina för G7-toppmötet i Frankrike där president Zelenskyj framöver kommer att delta för att prata om krigsdiplomati och luftvärn mot russiska robotattacker





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