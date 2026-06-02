Ukraina kan slå mot rysk logistik i ockuperade områden

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen och minst nio personer uppges ha dödats och många därtill skadats. I huvudstaden Kiev har fyra personer dödats och ytterligare 51, varav tre barn, skadats efter att bland annat ballistiska robotar slagit ned i staden. 35 vårdas på sjukhus, varav ett barn. Dessutom uppges ett lägenhetshus med nio våningar ha träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna. Därutöver har fem personer dödats och ytterligare 25 skadats i Dnipro, där ett flertal byggnader träffats i attackerna. Tio personer, däribland ett elvaårigt barn, uppges också ha skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ned i Charkiv. Volodymyr Zelenskyj säger i sitt dagliga tal att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland. Kyrylo Budanov, stabschef i Ukrainas presidentkansli, säger att det är realistiskt att ett fredsavtal mellan Kiev och Moskva kan vara på plats till vintern. Han säger att Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare besöker både Moskva och Kiev \

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj säger i sitt dagliga tal att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland .

Explosioner hörs i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen. Minst nio personer uppges ha dödats och många därtill skadats bara timmar efter det att attackerna startat. I huvudstaden Kiev har fyra personer dödats och ytterligare 51, varav tre barn, skadats efter att bland annat ballistiska robotar slagit ned i staden. 35 vårdas på sjukhus, varav ett barn. Dessutom uppges ett lägenhetshus med nio våningar ha träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna.

Därutöver har fem personer dödats och ytterligare 25 skadats i Dnipro, där ett flertal byggnader träffats i attackerna. Tio personer, däribland ett elvaårigt barn, uppges också ha skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ned i Charkiv. Volodymyr Zelenskyj säger i sitt dagliga tal att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland.

Kyrylo Budanov, stabschef i Ukrainas presidentkansli, säger att det är realistiskt att ett fredsavtal mellan Kiev och Moskva kan vara på plats till vintern. Han säger att Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare besöker både Moskva och Kiev





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