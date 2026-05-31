Ukraina och Ryssland drabbas av attacker med drönare - kärnkraftverk och oljeanläggningar träffade

Ukrainska drönare ska ha slutat mot ryska logistikrutter i Luhansk och antingen träffat eller skadat kärnkraftverket Zaporizjzja samt oljeanläggningar på Krim och i Ryssland. Zelenskyj varnar för ett nytt stort ryskt anfall.

Ukraina hävdar att deras militära drönare har utfört angrepp mot flera ryska logistikrutter i den ockuperade staden Luhank i det östra Ukraina . En video från Ukraina s armé visar påstått träffade både bepansrade fordon och ammunitionsförråd.

Drönarna ska ha nått så långt som till Izvaryne, en stad vid gränsen till Ryssland. Samtidigt har det rysk-kontrollerade kärnkraftverket Zaporizjzja rapporterats ha träffats av en drönare. Enligt ryska källor, inklusive statliga kärnenergibolaget Rosatom, ska en turbinbyggnad ha skadats med ett hål i väggen, men ingen kritiskt kärnteknisk utrustning påstås ha påverkats. Rosatom kallar händelsen för en avsiktlig attack från ukrainsk sidas håll.

IAEA:s chef Rafael Grossi beskriver attacken som att leka med elden och kräver tillträde för att undersöka platsen. Ukrainas militär avfärdar påståendet och menar istället att det är rysk propaganda samt att de följer humanitär rätt. Ytterligare rapporter beskriver att ockuperade Krim utsätts för drönarattacker, vilket nu lett till bränsleransonering på halvön efter attack mot oljeanläggningar. I söder har en oljeraffinaderi i Saratov i Ryssland sätts i brand av drönare, enligt sociala medier.

Zelenskyj meddelar att Ryssland den senaste veckan har använt över 2300 drönare, 1560 styrd flygbomber och 108 robotar, huvudsakligen mot civil infrastruktur som bostadshus och energianläggningar. I sammanhanget tackar han Sverige för bidraget som inkluderar Gripenflygplan. Svenska Säpo varnar för intensifierad rysk spionverksamhet som riktar sig mot försvarsforskning kopplad till Gripen och annan högteknologi. Ytterligare rapporter visar drönarattacker mot en oljetanker i Taganrog och en oljeanläggning i Armavir, 80 km från ukrainska gränsen.

I Belgorod-regionen i Ryssland har en drönarattack dödat två personer i en bil. Zelenskyj har varnat för förberedande av ett nytt storskaligt anfall av Ryssland, medan Moskva hotat om systematiskt attacker mot Kiev som svar på ett tidigare ukraenskt anfall





