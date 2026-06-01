Ukraina och Ryssland: Nya drönarattacker och kärnkraftsincident

Två personer skadades i Charkivregionen medan en drönare träffade Zaporizjzja kärnkraftverk. Zelenskyj rapporterar över 2300 drönare och 1560 bomber under veckan. Ryska agenter försöker stjäla svensk försvarshemligheter.

Två personer har skadats i samband med attacker mot den ukrainska regionen Charkiv, uppger guvernören Oleh Synehubov på Telegram. Attackerna är en del av en eskalering av våldet i området.

I en separat incident kraschade en rysk drönare av typen Geran-2 in i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati, nära gränsen till Ukraina. En 14-årig pojke och en 53-årig kvinna fördes till sjukhus. Rumäniens president Nicusor Dan bekräftade att vrakdelarna överensstämmer med rysktillverkade drönare och att Ryssland är ensamt ansvarigt. Ukrainska styrkor genomförde under natten två drönarattacker mot en rysk brigad som ockuperade Butja i början av kriget.

Enligt den ukrainska armén minst 21 ryssar eliminerades, och träningsanläggningen träffades. Även logistikrutter i ockuperade Luhansk attackerades, med bepansrade fordon och ammunitionsdepåer som mål. Drönarna nådde ända till Izvaryne vid den ryska gränsen. Kärnkraftverket Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina har träffats av en drönare, enligt ryska uppgifter till FN:s atomenergiorgan IAEA.

Drönaren ska ha träffat en turbinbyggnad och orsakat ett hål i en vägg, men viktig kärnteknisk utrustning skadades inte. Det ryska statliga kärnenergiföretaget Rosatom hävdar att det handlar om en medveten attack från Ukraina, vilket Ukraina avfärdar som propaganda. IAEA-chefen Rafael Grossi varnar för att attackera ett kärnkraftverk är som att leka med elden och har begärt tillträde till anläggningen för att undersöka skadorna.

President Volodymyr Zelenskyj rapporterade på X att Ryssland under den gångna veckan använt över 2300 drönare, närmare 1560 styrda flygbomber och 108 robotar, alla riktade mot civil infrastruktur som bostadshus och energianläggningar. Han tackade Sverige för beskedet att Gripenplan kommer att skänkas och säljas till Ukraina. Det lokala styret på ockuperade Krimhalvön inför ransonering efter att Ukrainas upprepade anfall på oljeanläggningar orsakat bränslebrist.

Oljeraffinaderiet i Saratov i sydvästra Ryssland anfölls under natten av ukrainska drönare i flera vågor, och videor visar bränder. Ukrainska styrkor har även slagit till mot en rysk oljeanläggning i Armavir, 50 mil från gränsen, och en oljetanker i Taganrog. Samtidigt har rysk underrättelsetjänst trappat upp försöken att stjäla västerländsk teknik och försvarshemligheter, rapporterar AP. Enligt underrättelsechefer startar ryska agenter falska företag, rekryterar mellanhänder och använder hackare.

Säpos biträdande operativa chef Christoffer Wedelin säger att agenterna riktar in sig på Sveriges mest avancerade försvarsforskning, som stridsflygplanet Gripen, samt kamera- och laserteknik som kan integreras med ryska vapensystem. Detta visar på en bred rysk strategi att underminera Ukrainas försvarsförmåga och spionera på allierade länder





