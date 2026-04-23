Ukraina återtar områden, EU-stöd godkänt och spänningar i Arktis ökar

Ukraina har återtagit kontrollen över bosättningar i Sumy, samtidigt som EU har godkänt ett stort stödpaket på 90 miljarder euro. Spänningarna i Arktis ökar och Ryssland klassificerar HBTQ+-organisationer som extremistiska.

Under våren har situationen i norra Ukraina varit relativt stabil, men under de senaste veckorna har Ukraina återtagit kontrollen över vissa bosättningar i Sumy-regionen, enligt uppgifter från en tankesmedja.

Ett betydande ekonomiskt stöd är på väg då Ukraina kommer att ta emot den första delen av EU-lånet på totalt 90 miljarder euro under det andra kvartalet, det vill säga mellan april och juni. Detta bekräftades av både president Zelenskyj och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett gemensamt uttalande. Samtidigt har situationen för HBTQ+-personer i Ryssland försämrats ytterligare.

Två Moskvabaserade organisationer, ”Moscow Community Center for LGBT+ Initiatives” och ”Parni Plus”, som rapporterar om HBTQ+-rättigheter, har nu klassificerats som ”extremistiska” av ryska myndigheter. Dessa grupper ser detta som ett steg mot att kriminalisera allt stöd för HBTQ+-personer, efter att president Putin 2023 kriminaliserade hela HBTQ+-rörelsen genom en lagändring som begränsar möjligheten att öppet diskutera sexuell läggning och könsidentitet. Parallellt med detta fortsätter spänningarna i Arktis att öka.

Rysslands president Vladimir Putin betonade vid ett regeringsmöte att landet ”försvarar nationella intressen i Arktis”, vilket sker i en tid av ökade spänningar med Nato och rapporter om ryska ubåtar i området. Putin lyfte även fram vikten av Nordostpassagen som en allt viktigare transportrutt, särskilt med tanke på den instabila situationen i Mellanöstern. EU har nu formellt godkänt utlåningen av 90 miljarder euro till Ukraina och även det 20:e sanktionspaketet mot Ryssland.

Zelenskyj beskriver beskedet som ”en viktig dag för vårt försvar och våra relationer med Europeiska unionen” och förklarar att pengarna kommer att användas till vapenproduktion, inköp av vapen från partners, samt förberedelser inför vintern. Under natten genomförde Ukraina ett drönarangrepp mot en oljeanläggning i Kstovo, utanför Nizjnij Novgorod, vilket resulterade i skador på tre oljebehållare och en brand på 20 000 kvadratmeter.

Storbritanniens prins Harry besökte Kiev som ett tecken på stöd till Ukraina, och betonade vikten av att inte glömma bort landets modiga försvar av Europas östra flank. En brand bröt ut i en industrianläggning i Kstovo efter ett ukrainskt anfall, där lokalguvernören rapporterade att byggnaden träffades av bråte från nedskjutna drönare. Spanien har utlovat ytterligare militärt stöd till Ukraina, inklusive 100 bepansrade fordon av typen VAMTAC och artilleriammunition.

Samtidigt har minst två personer dödats och flera skadats i en rysk attack mot staden Dnipro i östra Ukraina. Kremls talesperson Dimitrij Peskov har uttalat att president Putin endast är villig att träffa Zelenskyj för att ”färdigställa en överenskommelse”. Ukraina är redo för nya samtal med Ryssland när som helst och i vilket format som helst, enligt president Zelenskyj.

Han beskriver EU:s godkännande av nödlånet som ”en rätt signal under rådande omständigheter” och understryker att kriget endast kan ta slut genom tillräckligt stöd till Ukraina och hårdare press på Ryssland





