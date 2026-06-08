Ukraina återtar terräng och slår mot rysk infrastruktur - europeiska ledare möts i London

Överbefälhavare Syrskyj bekräftar att Ukraina återtagit över 600 kvadratkilometer i år. Ukrainska anfall träffar ryska olje- och järnvägsanläggningar. Fem döda i Zaporizjzja. EU stöder visumrestriktioner för Ryssland.

Den ukrainske överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj meddelar att Ukraina s försvar har återtagit över 600 kvadratkilometer territorium från de ryska invasionsstyrkorna hittills i år. Efter en period av förluster bröt de ukrainska styrkorna trenden under våren och har sedan dess haft visst momentum på slagfältet.

I maj återtog Ukraina 100 kvadratkilometer mer än vad ryssarna erövrade. Syrskyj understryker samtidigt att Ryssland fortsätter att angripa med oförsvagad kraft på samtliga fronter och att Ukraina akut behöver moderna luftvärnssystem för att bättre stå emot ryska robotangrepp mot städer. Ukrainska styrkor har genomfört flera anfall mot rysk infrastruktur. Bland annat träffades oljeterminalen Grusjova vid Svartahavshamnen Novorossijsk och en pumpstation i Volgograd-regionen, vilket orsakade bränder.

På ockuperade Krim bröt en brand ut vid oljedepån Semikolodjansk efter ett ukrainskt drönaranfall. I Luhansk och Donetsk attackerades energi- och järnvägsinfrastruktur. Partisangruppen Atesh uppger att man förstört en lyftkran i Voronesj. Under natten mot söndagen genomförde Ryssland omfattande anfall mot civila mål i 13 ukrainska regioner.

Enligt president Zelenskyj avfyrades 88 robotar, över 3 250 drönare och 1 800 styrda flygbomber under den gångna veckan. Fem personer dödades i Zaporizjzja, och 14 skadades. I Tjernobyl träffade en rysk drönare en byggnad som används för att ta emot containrar med kärnavfall. Byggnaden skadades delvis, men inget kärnavfall fanns på platsen och strålningsnivån är stabil.

Ryssland har tidigare attackerat kärnanläggningar, bland annat i februari 2025 då inneslutningen av Tjernobyl skadades. Diplomatiska ansträngningar fortsätter samtidigt som striderna pågår. President Volodymyr Zelenskyj träffade i London ledarna från Storbritannien, Frankrike och Tyskland - Keir Starmer, Emmanuel Macron och Friedrich Merz - för att diskutera fortsatt stöd till Ukraina. Mötet hölls efter att Vladimir Putin avfärdat Zelenskyjs förslag om direkta samtal.

Ledarna uttryckte stöd för den ukrainske presidentens uppmaning om direkta förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland. Zelenskyj skulle även träffa kung Charles. Huvudfokus låg på försvaret i kriget, ökat samarbete inom luftförsvarsområdet och gemensamma syn på diplomatiska utsikter. På fredagen ställde sig EU-kommissionen bakom ett förslag att begränsa utfärdandet av visum för ryska medborgare, en fråga som drivits av elva europeiska länder med Sverige i spetsen.

Samtidigt uppger Ukrainas vice premiärminister att ryska styrkor attackerat två civila räddningsfartyg i ukrainskt vatten, vilket orsakat personskador





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