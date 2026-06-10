Ukraina trappar upp drönarattackerna mot ryska försörjningslinjer

Genom en successiv uppbyggnad av medeldistansdrönarkapacitet lyckats Ukraina ägna allvarliga slag mot ryska försörjningsvägar, vilket leder till logistiska problem och rationering i ockuperade områden. Denna strategi kan påverka både krigsdynamiken och framtida fredsförhandlingar.

Militärhistorien är full av insikter om logistikens avgörande roll. General Omar Bradley från andra världskriget betonade vikten av att säkerställa försörjning av bränsle, ammunition och mat till fronten.

Denna lära har bakomliggande relevance i Ukrainas nuvarande krig mot Ryssland. Enligt kartor över frontlinjen är Rysslands huvudsakliga försörjningsvägar via östra Ukraina. Dessa vägar har under 2024 utsatts för intensiva ukrainska attacker, vilka skapar allvarliga logistiska problem för den ryska sidan. Nyckeln till denna utveckling är Ukrainas successiva uppbyggnad av en robust produktion av medeldistansdrönare.

Även om tekniken inte är ny, var produktionen länge begränsad till 20-30 enheter per månad, med motorer främst från Kina. Men nu har Ukraina tillverkat egna motorer och kan enligt The Times producera flera hundra medeldistansdrönare månadsvis. Löjtnant Volodymyr Mirtjuk beskriver det som krigets avgörande faktor: utan fungerande försörjning kommer fronten att kollapsa. Rysslands försörjningslinjer har under våren varit särskilt utsatta.

Ukraina har fyrdubblat användandet av medeldistansdrönare och riktat attacker mot tåg, broar, militära transporter och tankbilar. En viktig försörjningsväg från ockuperade Mariupol mot fronten används också för att förse Krimhalvön. Institute for the Study of War har rapporterat att ryska styrkor överger sin position på Kinburnhalvön, en strategiskt viktig smal landremsa vid Dniproflodens mynning i Svarta havet. Anledningen är svårigheter att leverera förnödenheter.

Ukraina har också eskalerat användandet av långdistansdrönare mot mål djupt inuti Ryssland, inklusive olje- och energianläggningar. Dessa attacker, kombinerade med de mot försörjningslinjerna, har lett till bensinrationering i ockuperade delar av Donetsk och Krim. Enligt Nikolaj Osytjneko, tidigare bosatt i Mariupol, är.description: situationen ovanlig och chockande för den lokalbefolkning som är van vid rysk försörjning. Rageringarna visar på att Ryssland varit överraskad över ukrainsk kapacitet att intensifiera drönarattackerna; deras luftförsvar har inte hängt med.

Trots dessa framsteg är löjtnant Mirtjuk försiktig med att vara för optimistisk. Han pekar på att det fortfarande finns en lucka som Ukraina kan utnyttja: om försörjningslederna kopplas av blir det en total katastrof för Ryssland. Denna nya dynamik kan också ge Ukraina förhandlingsfördel vid eventuella fredsprat med Vladimir Putin. Om försörjningen till Krim blir svårare kan det göra Putin medveten om vad han riskerar med ett fortsatt krig.

Ukraina har signalerat att de är redo att bevaka den nuvarande frontlinjen, men Putin kräver hela Donetskregionens ockupation. Ukraina kontrollerar fortfarande cirka 20 procent av regionen och har efter fyra år av krig inte retirerat





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Ukraina Ryssland Drönare Försörjningslinjer Logistik

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