Ukraina har uppnått ett nytt rekord i nedskjutna ryska drönare och robotar, enligt AFP. Det tidigare rekordet från april i år låg på 6 583. Den ukrainska försvarsmakten har genomfört ett rekordstort antal attacker mot ryska oljan, enligt Bloomberg. Ett förslag om att inte längre bevilja fortsatt tillfälligt skydd för ukrainska män i åldrar där de ska kunna bli inkallade cirkulerar i EU. Franska flottan har med bland annat brittiskt stöd bordat oljetankern Tagor som hör till Rysslands så kallade skuggflotta och därför omfattas av de internationella sanktioner som lagts på en mängd ryska personer och intressen.

Ukraina uppnår nytt rekord i nedskjutna ryska drönare och robotar. Enligt AFP har Ryssland avfyrat över 200 robotar mot Ukraina i maj, vilket innebär ett nytt rekord med marginal.

Det tidigare rekordet från april i år låg på 6 583. I ett av de största ryska anfallen, natten mot den 14 maj, dödades fler än 20 personer i huvudstaden Kiev. Den ukrainska försvarsmakten har genomfört ett rekordstort antal attacker mot ryska oljan, enligt Bloomberg som sammanställt ryska och ukrainska uppgifter från maj månad. Nyhetsbolaget påpekar att Rysslands raffinaderier redan producerar på den lägsta nivån sedan 2010 och att dessa angrepp därför kan få extra stora konsekvenser.

Ett förslag om att inte längre bevilja fortsatt tillfälligt skydd för ukrainska män i åldrar där de ska kunna bli inkallade cirkulerar i EU. Det så kallade massflyktsdirektivet TPD trädde i kraft en månad efter Rysslands fullskaliga invasion och innebär kort sagt att alla EU:s medlemsstater ska ge ukrainska flyktingar tillfälligt skydd, uppehålls- och arbetstillstånd, därtill rätt till akut sjuk- och tandvård samt vissa sociala rättigheter under ett år med möjlighet till förlängning.

Totalt över 4,3 miljoner personer har fått skydd i enlighet med TPD. Inkallelseåldern i Ukraina är 25-60, ungefär en fjärdedel av TPD-totalen är män mellan 18 och 64 år.

Franska flottan har med bland annat brittiskt stöd bordat oljetankern Tagor som hör till Rysslands så kallade skuggflotta och därför omfattas av de internationella sanktioner som lagts på en mängd ryska personer och intressen, meddelar president Emmanuel Macron på X. Fartyget ska ha lämnat Murmansk och passerat norska atlantkusten innan det gensköts av Frankrike i höjd med norra Storbritannien. Det är oacceptabelt att fartyg kringgår internationella sanktioner, bryter mot havsrätten och finansierar kriget som Ryssland har fört Ukraina i över fyra år, skriver Macron.

Belarus har sikte på ett “betydande” mål i Ukraina, enligt president Aleksandr Lukasjenko i en intervju som Telegramkanalen Pul Pervogo publicerat på söndagen. Detta som en kommentar till ukrianska Robert Brovdi drönarbefälet Robert Brovdis uttalande om att man identifierat 500 mål som Belarus kan hota. - De må ha identifierat 500 mål, tackar för det, för vi har 500 mål åt dem.

Men vi har ett mycket betydande mål med exakta koordinater, och det ligger inte långt från Vitryssland, säger Lukasjenko. Ukraina har så kallat momentum i kriget, vilket ger särskilt gynnsamma förutsättningar för fredssamtal före vintern, resonerar president Volodymyr Zelenskyj i en intervju med CBS.

Sedan december har Ukraina haft relativt stor medgång i sitt försvar och det skulle kunna hålla i sig under minst ett halvår till då Rysslands personella och territoriella förluster spås kunna bli fortsatt för stora för Kreml. - Men det beror på påtryckningarna mot Putin, påtryckningarna i hans samhälle, och jag tror att de ökar, påtryckningar genom sanktioner - inte genom att häva dem, utan genom att införa nya, säger Zelenskyj och föreslår medlare från Storbritannien, Tyskland och Frankrike, alternativt de nordiska länderna.

Två personer har skadats i samband med attacker mot den ukrainska regionen Charkiv, uppger guvernören Oleh Synehubov på Telegram. Ukraina utförde under natten mot lördagen två drönarattacker mot en rysk brigad som ockuperade Butja utanför Kiev i början av kriget, rapporterar Kyiv Independent. Den ryska brigadens träningsanläggning ska ha träffats i attackerna. Enligt den ukrainska armén har man kunnat bekräfta att minst 21 ryssar eliminerades i attacken, men tillägger att det sannolikt rör sig om fler.

Analyser bekräftar att det var en rysk drönare som slog ned i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati.

“Detta är den otvetydiga slutsatsen i den tekniska rapport som färdigställts av experter från den rumänska staten,” skriver Rumäniens president Nicusor Dan i ett inlägg på X. En 14-årig pojke och en 53-årig kvinna fördes till sjukhus i fredags till följd av att stridsdrönaren kraschade in i lägenhetskomplexet i Galati, nära gränsen till Ukraina.





