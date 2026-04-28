Ukraina varnar Israel för stulet spannmål i Haifa – diplomatisk spänning ökar

Ukrainas utrikesminister Andrij Sybiha protesterar mot Israels hantering av ett fartyg med misstänkt stulet spannmål från ockuperade ukrainska områden. Israels utrikesminister Gideon Sa'ar svarar med att frågan kommer att utredas enligt lag.

Ukraina s utrikesminister Andrij Sybiha varnar Israel för att tillåta ett fartyg med misstänkt stulet spannmål att lossa i hamnen i Haifa. Fartyget, som misstänks vara lastat med spannmål från de ryskockuperade delarna av Ukraina , har väckt starka protester från den ukrainska regeringen.

Sybiha meddelade att Ukrainas utrikesdepartement kommer att kalla in Israels ambassadör för att överlämna en officiell protest och kräva åtgärder. I ett uttalande på sociala medier uttrycker Sybiha förtvivlan över Israels brist på adekvat respons på tidigare fall där spannmål stulet från Ukraina har levererats till Haifa. Han varnar nu återigen Israel för att ta emot det misstänkta spannmålet, vilket enligt honom kan skada de bilaterala relationerna.

Israels utrikesminister Gideon Sa'ar svarar på Sybihas uttalande med att uppmana honom att undvika att föra diplomatiska frågor via sociala medier eller offentliga medier. Sa'ar påpekar att Ukraina inte har begärt någon hjälp innan man gått ut offentligt med sina anklagelser. Han förklarar att frågan kommer att utredas och att Israel, som en rättsstat med oberoende rättsvårdande myndigheter, kommer att agera i enlighet med lagen.

Enligt den ukrainska grävande journalisten Kateryna Jaresko lastades spannmålet, bestående av över 6 200 ton vete och 19 000 ton korn, via omlastning från andra fartyg i den ryska hamnen Kavkaz. En stor del av lasten uppges komma från den ockuperade ukrainska staden Berdjansk. Den ukrainska regeringen har tidigare uppmärksammat problemet med stulet spannmål som transporteras till andra länder, och detta fall är det senaste i en rad av sådana incidenter.

Sybiha understryker att Ukraina förväntar sig ett tydligt ställningstagande från Israel och att landet bör agera för att förhindra att stulet spannmål hamnar i israeliska hamnar. Den diplomatiska spänningen mellan Ukraina och Israel ökar, och båda länderna står inför utmaningen att hantera en komplex situation där ekonomiska intressen och politiska relationer kolliderar. Medan Israel förblir neutral i konflikten mellan Ukraina och Ryssland, växer trycket på landet att ta tydligare ställningstaganden mot ryska åtgärder som påverkar Ukraina.

Denna incident är ett exempel på hur den pågående konflikten i Ukraina har breda internationella konsekvenser och påverkar relationerna mellan länder som tidigare har haft goda diplomatiska band





