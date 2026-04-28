En omfattande översikt över den senaste utvecklingen i Ukrainakriget, inklusive militära framsteg, anklagelser om krigsförbrytelser, diplomatiska initiativ och attacker på båda sidor.

Ryssland s fullskaliga invasion av Ukraina , som inleddes den 24 februari 2022, fortsätter att prägla den geopolitiska situationen. Ryska styrkor anföll Ukraina från flera fronter, vilket markerade en betydande eskalering av konflikten som började 2014.

Under mars månad har Ukraina rapporterat att över 33 000 ryska drönare har skjutits ner, ett nytt månadsrekord sedan invasionen. Detta indikerar en intensiv användning av drönarteknologi från båda sidor och en ökande förmåga hos Ukraina att försvara sig mot dessa attacker. Ukrainas offensiva kapacitet har också förbättrats avsevärt, med en fördubbling av räckvidden för deras långdistansvapen, från 630 kilometer till 1 750 kilometer. Denna utveckling ger Ukraina möjlighet att slå mot mål djupare inne på ryskt territorium.

Parallellt med de militära operationerna har diplomatiska ansträngningar och anklagelser om krigsförbrytelser fortsatt. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har anklagat Ryssland för att stjäla ukrainskt spannmål och sälja det till länder som Israel, vilket han beskriver som illegitim affärsverksamhet. Zelenskyj hävdar att Ryssland systematiskt beslagtar spannmål från ockuperade områden och exporterar det, vilket förvärrar den globala livsmedelskrisen.

Vidare har Zelenskyj anklagat Ryssland för "kärnkraftsterror" i samband med 40-årsdagen av Tjernobylkatastrofen, och pekar på att rysk-iranska drönare regelbundet flyger över Tjernobyl och att en av dem träffade anläggningens skyddsvalv. Det har även rapporterats om attacker mot ryska oljeraffinaderier, som det i Tuapse vid Svarta havs-kusten, som attackerats av ukrainska drönare vid flera tillfällen. Samtidigt har det förekommit ukrainska attacker mot Belgorod-regionen i Ryssland, vilket resulterat i dödsfall och skador.

Situationen är komplex och präglas av en rad olika händelser och aktörer. Ungerns blivande premiärminister Péter Magyar har uttryckt en önskan om att möta Zelenskyj i den ukrainska staden Berehove, nära den ungerska gränsen, för att diskutera rättigheterna för den ungersktalande minoriteten i Transkarpatien. Detta sker efter att Ukraina införde ukrainska som huvudspråk i skolundervisningen 2017, vilket Ungern anser missgynnar den ungerska minoriteten.

USA:s president Donald Trump har uttalat sig om situationen och lovat att "arbeta med situationen i Ryssland, Ryssland och Ukraina", men kriget fortsätter trots hans löften om att avsluta det. Det har även rapporterats om attacker mot städer i Ukraina, som Odessa, där flera personer skadats. Dessutom har det förekommit rapporter om dödsfall i både Ukraina och på ryskannekterade Krim, till följd av drönarattacker från båda sidor. Den fortsatta konflikten fortsätter att orsaka mänskligt lidande och destabilisera regionen





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraina Ryssland Krig Zelenskyj Trump Drönare Spannmål Tjernobyl

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »