Ukrainas drönarkunskaper efterfrågas av USA och Nato trots Trumps avvisande

USA och Natos allierade söker nu Ukrainas expertis inom drönarkrig, vilket inkluderar implementeringen av ukrainska system som Sky Map på amerikanska flygbaser. Detta sker trots tidigare uttalanden från president Trump om att amerikansk hjälp inte behövs. Ukrainska drönartillverkare söker också internationella partnerskap för att säkerställa sin framtid.

Ukraina s erfarenheter av drönarkrig är nu efterfrågade av både USA :s militär och Nato s allierade. Trots att president Trump tidigare uttryckt att amerikanerna inte behöver ukrainsk hjälp, har den ukrainska mjukvaruplattformen Sky Map , ett kommando- och kontrollsystem för motdrönaroperationer, nyligen driftsatts vid den amerikanska flygbasen Prince Sultan i Saudiarabien.

Ukrainska militärer har rest till basen för att utbilda amerikanska soldater i systemets användning. Detta sker trots att president Donald Trump så sent som i mars offentligt avvisade ett ukrainskt erbjudande om hjälp, och hävdade att ”Vi behöver inte deras hjälp med drönarförsvar”. Vita huset och Pentagon hänvisade frågor till Centralkommandot, som dock avböjde att kommentera.

Flygbasen Prince Sultan, belägen cirka 640 kilometer från Iran, har utsatts för upprepade attacker sedan kriget bröt ut, inklusive förstörelsen av ett E-3 AWACS-spaningsplan i mars. Förutom Sky Map används vid basen även system som Northrop Grummans FAAD och RTX:s Coyote-interceptordrönare. Enligt källor till Reuters har det länge funnits brister i det amerikanska luft- och robotskyddet runt om i världen, vilket nu adresseras genom samarbetet med Ukraina. Samtidigt söker ukrainska drönartillverkare internationella partners.

General Cherry, ett ledande ukrainskt drönarteknikföretag, har inlett ett samarbete med den amerikanska tillverkaren Wilcox Industries för att producera FPV- och interceptordrönare i anläggningar i New Hampshire. Företaget motiverar detta med att det är riskabelt att stanna kvar i Ukraina, både ur ett säkerhetsperspektiv och kommersiellt. De pekar på att de är måltavlor för ryska attacker och att den ukrainska marknaden är för liten och begränsad av försvarsbudgeten.

En stabschef för Ukrainas Nemesis-brigad framhåller att cirka 95 procent av enhetens tillgångar är ukrainsktillverkade, eftersom få europeiska eller amerikanska drönare presterar tillräckligt bra i den elektroniska krigsmiljön vid fronten. Han kritiserar den europeiska byråkratin som omöjliggör konkurrens i denna dynamik. Natos allierade tar nu intryck av Ukrainas erfarenheter. Det brittiska 1st Battalion Irish Guards har, efter nära samarbete med ukrainska soldater, utbildat 78 av bataljonens 300 soldater till certifierade drönarpiloter.

Parallellt har teknologiföretaget Palantir publicerat ett 22-punktsmanifest på X, baserat på vd Alex Karps bok, vilket har väckt starka reaktioner. Inlägget, som fått över 32 miljoner visningar, hävdar att Silicon Valley har en ”moralisk skuld” till det land som möjliggjorde teknikindustrins framväxt. Utöver drönarkriget diskuteras även andra teknologiska trender, som den ökande elförbrukningen från datacenter, juridiska aspekter kring AI-chattbotar och bankers investeringar i artificiell intelligens för att bekämpa bedrägerier.

En rapport visar även att svenska företag testar AI men fastnar i pilotläget, då besluten ofta hamnar hos IT-avdelningen istället för i ledningen, vilket hindrar uppskalning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avtal med Iran var nära – då kom Trumps utspelJag är reporter på Expressens nyhetsdesk. Det innebär att jag skriver om alla möjliga typer av nyheter. Det blir alltifrån nattens polisingripanden och Trumps nya utspel till politiska händelser på hemmaplan och pågående vädervarningar. Jag är särskilt intresserad av utrikesnyheter och kan ryska efter att ha pluggat i bland annat Moskva.

Read more »

USA har bordat oljetanker – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Senator Murphy kritiseras för kommentar om iranska fartyg och Trumps politikDemokratiske senatorn Chris Murphy har fått kritik efter en kommentar om iranska fartyg som passerat den amerikanska blockaden. Han anklagas för att stödja Iran, vilket han förnekar och förklarar att kommentaren var sarkastisk. Murphy har även tidigare uttryckt oro över Trumps potentiella krigsbrott mot Iran.

Read more »

Expert: Trumps utspel försvårar förhandlingar – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Ungern släpper igenom biljonlån till UkrainaAvgörande för Ukrainas mångmiljardlån från EU.

Read more »

Ukrainas budget räddad – men försvarsgapet växerUngerns vändning om EU:s miljardlån räddar Ukrainas ekonomi från kollaps. Men Kievs andrum kan bli kortvarigt.

Read more »