Ukraina har intensifierat sina attacker mot den ryskockuperade Krim-halvön, inklusiveAttackmotbroar och infrastruktur för att isolera halvön. Samtidigt rapporteras högt antal civila offer i maj, mycket på grund av långdistsraket- och drönarattacker mot städer långt från frontlinjen, enligt FN. Ryssland svarar med hot om ökade attacker och Putin hävdar att ukrainska attacker skadar den ryska ekonomin men att återhämtning är snabb. USA planerar att minska sina militära resurser i NATO:s europeiska förband, vilket kan påverka stödet till Ukraina. Ytterligare händelser inkluderar attack mot Europas största kärnkraftverk i Zaporizjzja som tappade el, och långdistsukrainska drönarattack mot ryska industriområden.

Ryssland s fullskaliga invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022 och pågår fortfarande. Konflikten har lett till omfattande militär a rumplager över hela Ukraina , med särskilt hårda stridheter i östra och södra delar av landet.

Ukrainas militär har intensifierat sina angrepp mot den ryskockuperade Krim-halvön med målet att isolera området och undergräva de ryska försörjningslinjerna. Denna strategi inkluderar attacker mot broar och annan infrastruktur som kopplar Krim till fastlandet. Samtidigt fortsätter ryska styrkor med sin offensiv mot städer som Kostiantynivka i Donetskregionen, en viktig del av Ukrainas försvarslinje. Enligt militäranalytiker riskerar staden att falla under sommaren om ukrainska försvar inte kan hålla.

I övergripande termer har konflikten lett till en högre andel civila offer på långa avstånd från frontlinjen tack vare långdistsans raketer och drönare som träffar städer som Kyiv. De senaste månaderna har antalet civila dödsoffer varit förfärande höga. Enligt FN Organisasjons flyktingkommissariat (UNHCR) var maj 2024 den dödligaste månaden sedan april 2022, med minst 274 civila dödade och 1763 skadade.

Till skillnad från tidigare faser i kriget, där stridshändelser framförallt drabbade nära frontlinjer, har nyligen ett stort antal civila dödats i attacker från ryska raketer och drönare mot städer långt från den ryska gränsen, inklusive huvudstaden Kyiv. Raket- och drönarattacker stod för nästan hälften av alla dödstal under maj. Detta är ett tecken på en förändrad taktik där sårbarhet för långdistsattack har blivit ett huvudproblem för det ukrainska försvaret.

På den ryska sidan påpekar president Vladimir Putin att de ukrainska attackerna mot rysk infrastruktur skadar den ryska ekonomin, men han försäkrar att landet kommer att återhämta sig snabbt. Hans regering har hotat att öka antalet ryska attacker mot Ukraina som svar. Under de senaste nätterna har ukrainska drönare genomfört långdistsangrepp in i Ryssland, bland annat mot en fabrik som producerar syntetiskt gummi i Tatarstan, över 1200 kilometer från ukrainskt territorium. Även oljeraffinaderier i södra Ryssland har rapporterats bliva träffade.

Internationellt har USA:s planer på att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflygplan och krigsfartyg som ärstationerade för Natos insatser i Europa skapat oro. Om planerna genomförs skulle det innebära en betydande minskning av luft- och sjöförsvar i regionen, vilket kan påverka Nato-förmågan att stödja Ukraina. Samtidigt har alla broar mellan ryskockuperad Krim och södra Ukraina attackerat av ukrainska drönare under kort tid, vilket visar ett effektivt urfolknings försörjningskedjor för ryska styrkor på halvön.

En separat händelse har inträffat vid Europas största kärnkraftverk i Zaporizjzja, som ligger under rysk kontroll. En attack under en kväll kapat elförsörjningen till anläggningen. IAEA, FN:s atomenergiorgan, har meddelat att det inte har skett någon förhöjd radioaktivitet och att dieselaggregat för tillfället håller igång viktiga funktioner såsom kylsystem. Situationen är dock allvarlig eftersom kärnkraftverket fortfarande är beroende av extern el för pełna säkerhetsfunktioner.

Angående nyhetsverkstädigheter påpekar SVT att deras rapportering ska vara saklig och opartisk. Vid akuta händelser kan det vara svårt att bekräfta alla fakta, i så fall ska de Rapportera vad som är känt och okänt. Denna princip gäller för all musik- och nyhetsproduktion där osäkerheter kan förekomma i konfliktzoner





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