Ukrainas president varnar för nya ryska attacker

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för att Ryssland kan slå till igen efter de kraftiga attackerna under natten till tisdag. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina och minst nio personer uppges ha dödats.

Ukrainska presidenten varnar för nya ryska attacker efter nattens omfattande angrepp mot Kiev. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina och minst nio personer uppges ha dödats.

Presidenten säger att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland. Kyrylo Budanov, stabschef i Ukrainas presidentkansli, säger att det är realistiskt att ett fredsavtal mellan Kiev och Moskva kan vara på plats till vintern. Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare besöker både Moskva och Kiev inom kort. Ryssland har erövrat 14 kvadratkilometer av ukrainskt territorium under maj månad, enligt Deep State som bevakar krigets utveckling.

Det tidigare rekordet från april låg på 6 583. Utöver långdistansdrönarna avfyrade Ryssland över 200 robotar mot Ukraina i maj. I ett av de största ryska anfallen, natten mot den 14 maj, dödades fler än 20 personer i huvudstaden Kiev. Den ukrainska försvarsmakten har genomfört ett rekordstort antal attacker mot ryska oljan, enligt Bloomberg som sammanställt ryska och ukrainska uppgifter från maj månad.

Ett förslag cirkulerar i EU om att inte längre bevilja fortsatt tillfälligt skydd för ukrainska män i åldrar där de ska kunna bli inkallade. Det så kallade massflyktsdirektivet TPD trädde i kraft en månad efter Rysslands fullskaliga invasion och innebär kort sagt att alla EU:s medlemsstater ska ge ukrainska flyktingar tillfälligt skydd, uppehålls- och arbetstillstånd, därtill rätt till akut sjuk- och tandvård samt vissa sociala rättigheter under ett år med möjlighet till förlängning.

Totalt över 4,3 miljoner personer har fått skydd i enlighet med TPD. Inkallelseåldern i Ukraina är 25-60, ungefär en fjärdedel av TPD-totalen är män mellan 18 och 64 år





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