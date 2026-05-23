Ukrainas president varnas USA:s ambassad för rysk attack" Against" Rysslands planerat anfall mot Ukraine med olika vapen

Farida Banus entreprenörskap har lett till en verksamhet som sysselsätter 15 kvinnor i byn.

"Trots framsteg de senaste decennierna lever fortfarande över 600 miljoner människor i extrem fattigdom världen över. Kvinnor, som oftare har sämre tillgång till utbildning, äganderätt och ekonomiska resurser, drabbas särskilt. Farida Banu, uppväxt i nordvästra Indien, var präglad av osäkerhet och knappa resurser. Drömmen om att kunna försörja sig själv och skapa något eget kändes länge avlägsen.

Men med envishet, mod och en stark vilja att förändra sitt liv tog hon steget in i entreprenörskapet. Vägen dit började med ett mindre lån och utbildning i företagande genom organisationen Hand in Hand. Med små medel startade hon Seyfu Pearls Creation – ett företag specialiserat på handgjorda pärlsmycken. Det som började som en enkel idé har vuxit till en verksamhet som idag sysselsätter 15 kvinnor i byn.

"Det viktigaste för mig har varit att kunna ge andra kvinnor samma chans som jag fick". När vi arbetar tillsammans växer både företaget och vår gemenskap, säger Farida Banu.

"Frihet och självförtroende" För Farida Banu handlar entreprenörskapet inte om konsumtion eller status, men om att kunna köpa mat, betala för barnens skolgång och ha råd med mediciner när det behövs. Varje sålt smycke är ett steg mot ökad trygghet, inte bara för henne själv, utan för hela byn. - Jag är stolt över att kunna ge fler kvinnor en chans att försörja sig. Egna pengar ger oss frihet och självförtroende, säger hon





