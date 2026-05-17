Russia and Europe could potentially engage in talks regarding the Ukraine crisis, per European leaders, with several of them expressing the need to prepare for dealing with the Russia issue in the future. Russia will be prepared, says Peskov, and India has reported casualties in an attack on the Moscow region. Ukraine's security service reports strikes on an oil refinery and two oil pump stations in Russia's Moscow region.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov öppnar på söndagen för att Ryssland och Europa kan inleda en dialog kring kriget i Ukraina, rapporterar Europe iska ledare, däribland Estlands president, som under de senaste veckorna sagt att Europa behöver förbereda sig för hur man ska hantera Rysslandfrågan i framtiden.

'Insikten om att de någon gång kommer att behöva tala med ryssarna är bra. Den ryska sidan kommer att vara redo för detta', säger Peskov. En indisk medborgare har dött och tre har skadats i Ukrainas omfattande attack mot Moskvaregionen som ägde rum natten mellan lördag och söndag.

Det skriver den indiska ambassaden i Moskva på X. Ukrainas säkerhetstjänst SBU säger att ukrainsk militär har träffat ett oljeraffinaderi och två olje­pumpstationer i Moskva­-regionen i Ryssland. president Volodymyr Zelenskyj ser Ukrainas attacker som helt berättigade





