Ukraine Explosion, Israel-Libanon Conflict, Stock Market Surges, AI Company Prepares for IPO, Swedish Stars Missing from World Cup

Explosioner in Ukraine, Israel-Libanon conflict, stock market surges, AI company prepares for IPO, and Swedish stars missing from World Cup.

Explosion er hörs i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen. Minst sju personer uppges ha dödats och många därtill skadats bara timmar efter det att attackerna startat.

I huvudstaden Kiev har tre personer dödats och ytterligare 29, varav två barn, skadats efter att bland annat ballistiska robotar slagit ned i staden, enligt Timur Tkatjenko, chef för stadens militärledning. Dessutom uppges ett lägenhetshus med nio våningar ha träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna. Därutöver har fyra personer dödats och ytterligare 16 skadats i Dnipropetrovsk, där ett flertal byggnader träffats i attackerna, enligt guvernören Oleksandr Hanzja.

Tio personer, däribland ett elvaårigt barn, uppges också ha skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ned i Charkiv, skriver borgmästaren Ihor Terechov. Israel har attackerats med projektiler från Libanon under natten mot tisdagen, uppger den israeliska militären. Bara timmar tidigare sade USA:s president Donald Trump att både Israel och shiamilisen Hizbollah gått med på att sluta angripa varandra.

"Vi får se hur länge det varar – förhoppningsvis för alltid! ", skrev Trump på Truth Social efter att ha upprepat att han talat med såväl Israels premiärminister Benjamin Netanyahu som representanter för Hizbollah. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger på Telegram att den skjutit ned flera projektiler. Tidigare under måndagskvällen, svensk tid, uppgav Hizbollah att man attackerat israeliska mål i södra Libanon rapporterar AFP.

Enligt statliga libanesiska medier har samma del av landet även angripits av Israel. Börserna i New York gick i mål med glada miner. Uppgifter om avbrutna Iran-förhandlingar och oljepriser som stiger verkar för närvarande inte störa investerarna alltför mycket. Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,1 procent, breda S&P 500-index 0,3 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,4 procent.

Regeringsunderlaget ska bestå av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterne. Mette Frederiksen, Danmarks nuvarande statsminister är på väg för att träffa den danska kungen just nu. Det skriver hon i ett inlägg på instagram. Men de ska inte träffas på slottet utan på det danska kungaskeppet Danneborg.

I processen att bilda regering i Danmark ingår det att presentera det tilltänkta regeringsunderlaget för kungen, som sedan ger uppdraget att bilda regering. Svenska krögarna Adam Dahlberg och Albin Wessman får en stjärna av Guide Michelin för sin nyöppnade restaurang Adam Albin. Krögarduon hade tidigare restaurangen Adam/Albin, som också hade en stjärna. Den blev de dock av med när de stängde vid årsskiftet.

Nu får alltså den nya restaurangen en stjärna efter att ha haft öppet i två månader. Polisens avdelning för särskilda utredningar har gjort en husrannsakan hemma hos politikern, där flera elektroniska enheter ska ha beslagtagits. – Det har hållits förhör, därefter släpptes personen. Men misstankarna kvarstår, säger åklagare Lena Körner vid Särskilda åklagarkammaren till SVT.

AI-jätten Anthropic närmar sig en notering på börsen. Bolaget har lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen, säger man i ett pressmeddelande.

"Hur stort antal aktier som kommer att erbjudas och till vilket pris har ännu inte fastställts", heter det i pressmeddelandet. Anthropic, som ligger bakom AI-verktyget Claude, tog nyligen in cirka 600 miljarder kronor i en investeringsrunda där bolaget värderades till motsvarande omkring 9 000 miljarder kronor. Nyligen kom uppgifter om att även konkurrenten Open AI och dess grundare Sam Altman är i färd med att förbereda en börsnotering.

Jacob Widell Zetterström – Herman Johansson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Eric Smith, Daniel Svensson – Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Yasin Ayari – Anthony Elanga, Gustaf Nilsson. Viktor Gyökeres, som spelade i lördagens Champions League-final har fortfarande inte anlänt till VM-truppen och är inte med i kvällens match. En av Sveriges andra stora stjärnor, Alexander Isak, börjar matchen på bänken. I ett pressmeddelande från Svenska Fotbollsförbundet skriver man dock att förbundskapten Graham Potter planerar att ge honom tid på planen.

Isak har nyligen kommit tillbaka från en skada. Uppgifterna om att Iran bryter kontakten med USA fick Stockholmsbörsen att surna till rejält. OMXS-index stängde ned 1‚6 procent. Börsen var ned tidigare under dagen men nedgången förstärktes rejält av uppgifterna.

Samma sak hände i London, Frankfurt och Paris som alla stängde på rött





Världen väntar på fredsavtal efter USA-Israel attack på Iran och spänningar i LibanonEtt fredsavtal mellan USA och Iran är i fokus efter att USA och Israel attackerat Iran och dödat ayatolla Khamenei, medan Iran svarade med motattacker. Blockaden av Hormuzsundet är en knäckfråga. Samtidigt kalla Frankrike FN till krismöte om Israels militära framfart i Libanon, där Israel intagit den strategiska Beaufort-borgen och högerextrema politikern Itamar Ben Givir uppmanar till attack mot al-Dahiya.

Israel har intagit 900 år gammalt slott i Libanon: "Tydligt budskap"Israels militär, IDF, har tagit kontroll över det strategiskt viktiga Beaufortslottet. Ockupationen kommer efter dagars upptrappning av striderna i Libanon. "Op

Israel har erövrat strategiskt viktig borg i LibanonIsrael har erövrat ett strategiskt viktigt slott i Libanon.

Netanyahu: Israel behåller trupper i södra Libanon trots stoppade Beirut-attackerIsraeliska premiärministern Benjamin Netanyahu meddelar att Israel kommer att behålla sina styrkor i södra Libanon efter att planerade attacker mot Beirut stoppats på begäran av USA. Samtidigt pågår komplexa förhandlingar mellan USA och Iran med koppling till konflikten, medan president Trump försöker tillhandahålla lugn medan han också berättar om"samtal" med Hizbollah. Iran svarar med att blockera Hormuzsundet och avbryta samtaler.

