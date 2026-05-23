Ukraine, Russia and EU Membership: President Zelenskyj Demanding Full Membership

Ukrainian president Volodymyr Zelenskyj condemns Germany's proposal to allow Ukraine to become an 'associated member' of the EU, without voting rights, and calls for a full membership. He discusses the Russian invasion and the use of the hypersonic rocket Oresjnik by Russia.

Ukraina borde få ett fullvärdigt EU-medlemskap, skriver president Volodymyr Zelenskyj på ett forum på X under lördagen, en dag efter Tysklands förbundskansler Friedrich Merz föreslog att Ukraina ska bli en associerad medlem av EU utan rösträtt men med plats på toppmöten och i parlamentet.

Zelenskyj betonar att Ukraina försvarar Europa genom att slå tillbaka mot den ryska invasionen. Merz föreslog att Ukraina ska bli en associerad medlem av EU utan rösträtt men med plats på toppmöten och i parlamentet, medan de pågående förhandlingarna pågår för att bli fullvärdig medlem. Zelenskyj anklagar Ryssland för att förbereda en attack med den hypersoniska roboten Oresjnik och hänvisar till både ukrainska och europeiska underrättelseuppgifter.

Den ryska roboten användes för första gången i kriget den 21 november 2024, då i en attack mot Dnipro. Sedan dess har den använts vid ytterligare ett tillfälle, mot Lviv i januari i år. Rysslands president Putin anklagade Ukraina för en attack mot en studentboende i regionen Luhansk, men Ukraina tillbakavissade ryska anklagelserna och hävdade att de slog mot ett högkvarter för Rubikon, Rysslands största militära enhet specialiserad på drönarkrigföring.

Ukrainas president Zelenskyj uppger att Ukraina slog till mot en stor kemifabrik i regionen Perm i västra Ryssland, vars produkter förser ett tiotal andra ryska militära produktionsanläggningar, inklusive utrustning för flygplan och drönare, missilmotorer samt sprängämnen. Fabriken uppges ligga 170 mil från den ukrainska gränsen. Volodymyr Zelenskyj skriver kritikeriskt till EU-ledarskapet om Friederich Merz erbjudande om att låta Ukraina bli en särskild sorts medlem i EU, framhåller att detta vore orättvist.

Ryssland anser att det är omöjligt att förhandla med Ukraina i FN och kallar drönarattacken mot livsmedelsanläggningen i Novorossijsk som attack mot studentboende i obebodd del av Luhansk-regionen.



Zelenskyj i samtal med StarmerUkrainas president Volodymyr Zelenskyj talade i telefon med den brittiska premiärministern Keir Starmer på torsdagen, rapporterar Ukrainska…

Zelenskyj om det tyska EU-förslaget: "Orättvist"Volodymyr Zelenskyj är kritisk till den tyska förbundskanslern Frierdrich Merz förslag om att låta Ukraina bli en särskild sorts medlem i…

Germany's Chancellor Proposes EU Membership for Ukraine Without Vote, Highlighting ConcernsGermany's Chancellor, Friedrich Merz, proposes the idea of associating Ukraine with the EU without voting rights, while negotiations for full membership are still ongoing. The proposal highlights concerns about the absence of Ukraine and the need for it to be a full and complete member of the EU.

Ukraine denies Russia's accusation of attacking student residence in LuhanskRussia accused Ukraine of attacking a student residence in the Luhansk region on Friday, but Ukraine denied the allegations and claimed to have hit a high-ranking headquarters of Rubikon, the largest military unit specialized in drone warfare.

