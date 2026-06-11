Ukraine's Military Strikes Against Russia, Attacks on Infrastructure, and New Military Base Construction

The article provides an overview of the military activities and infrastructure attacks in Ukraine, as well as the construction of a new military base in the Russian-controlled region of Karelia. It also mentions the downing of Ukrainian drones in Moscow and Leningrad regions and the impact on tourism in Russia.

Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj skriver på sociala medier att landets styrkor slog mot 180 000 ryska mål under maj. Fiendepositioner, logistik och militär infrastruktur, skriver Överbefälhavaren.

Överbefälhavaren skriver även att Ukraina sköt ner cirka 4 000 Shahed-drönare under månaden, en ökning med 27 procent från den föregående månaden. Den nya militärbasen byggs i byn Novaja Vilga i den ryska delrepubliken Karelen, omkring 18 mil från gränsen mot Finland. Den finske militärexperten Marko Eklund, som har en bakgrund inom Finlands militära underrättelsetjänst, säger till Yle att han bedömer att den framtida basen kommer att ha kapacitet för mellan 4 000 till 6 000 soldater.

Ukraina har slagit till mot en konvoj med 50 ryska lastbilar i närheten av Armjansk på den norra delen av ockuperade Krimhalvön. Lastbilarna ska ha fraktat ammunition och bränsle, rapporterar nyhetsbyrån. En attack har kapat elförsörjningen till kärnkraftverket i Zaporizjzja i det ryskockuperade södra Ukraina, meddelar FN:s atomenergiorgan IAEA. Ingen förhöjd radioaktivitet har registrerats, skriver IAEA i ett uttalande och lägger till att dieselaggregat i nuläget används för strömförsörjning för viktiga funktioner, bland dem kylsystem.

Det framgår inte vem som ligger bakom anfallet vid anläggningen, som är Europas största kärnkraftverk. Det inträffade på onsdagskvällen och riktades mot en närliggande transformatorstation. Kiev och Moskva har upprepade gånger anklagat varandra för att riskera en katastrof genom att attackera kärnkraftverket och dess närliggande område. En brand har utbrutit vid oljeraffinaderiet i Afipsky knappt 20 mil från Krim efter att ukrainska drönare slagit till mot anläggningen.

Ryska företrädare hävdar att vrakdelar från en drönare fallit ner och slagit sönder en gasledning till ett bostadsområde, och det är oklart hur omfattande skadorna är. Föregående natt attackerade Ukraina bland annat raffinaderiet Kujbysjev i Samara omkring 80 från mil gränsen och därifrån säger två källor till Reuters att verksamheten stoppats helt. Både Afipsky och Kujbysjev beskrivs som betydelsefulla, varav den senare särskilt för militärens bränsleförsörjning.

Mínst tolv personer har skadats efter ett ryskt anfall mot ett lägenhetshus i staden Pavlohrad i östra Ukraina. En av dem är allvarligt skadad, rapporterar Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att delta på G7-toppmötet i Frankrike nästa vecka, meddelar den franske presidenten Emmanuel Macron.

– Detta är mycket viktigt för oss eftersom vi behöver återuppbygga konsensus inom G7 gällande stödet för Ukraina (i kriget mot Ryssland), säger Macron, med syfte på meningsskiljaktigheterna mellan europeiska ledare och USA, vars president Donald Trump också närvarar. Mötet hålls i franska Evian 15–17 juni. Zelenskyj kommer att delta vid ett möte på tisdag morgon, uppger Macron.

Ledarna för Egypten, Saudiarabien, Qatar and Förenade arabemiraten kommer också att bjudas in till ett sammanträde för att diskutera kriget i Mellanöstern, enligt den franske presidenten. Nu rapporteras nedskjutna ukrainska drönare över Moskva- och Leningradregionerna så gott som dagligen, men attackerna slår även närmare Ukraina. Natten till i måndags träffades ett tåg på väg till Simferopol på ryskockuperade Krim, vilket fick all tågtrafik på halvön att stoppas.

Oberoende ryska Fontanka rapporterar om panik bland ryska turister som strandsatts efter solsemestern; Kommersant om massavbokningar inför den stundande sommarsäsongen.att landets styrkor använde kryssningsrobotar av typen F-5 Flamingo i nattens attack mot en robot- och drönaranläggning i ryska Tjeboksary. Roboten har utvecklats av ett ukrainskt företag och kan bära stridsspetsar som väger upp till ett ton. Den har används vid några tillfällen i kriget tidigare, första gången under sommaren 2025





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