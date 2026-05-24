Ukraine uses hypersonic missiles for the first time in the war, challenges for its air defense

Ukraine has used hypersonic missiles for the first time in the war, according to reports. The missiles, which were previously used during the war, are designed to show both to the outside world and to the population that they have advanced weapons. The use of hypersonic missiles in the attack on Oresjnik is seen as a challenge to Ukraine's air defense, as they move much faster than other types of drones and require different air defense measures. The majority of air defense systems used to defend against hypersonic missiles come from the United States, but there are challenges in placing them in the right place and being ready to defend against them. The use of hypersonic missiles in the attack on Oresjnik is seen as a challenge to Ukraine's air defense, as they move much faster than other types of drones and require different air defense measures.

De har använt det tidigare under kriget, och givet att det här är ett, så vill de visa både utåt men också mot befolkningen att de har den här typen av avancerade vapen.

Nu handlade det troligen om att de ansåg att de hade ett mål och förutsättningar som passade, säger Hans Liwång, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Vad skiljer hypersoniska robotar från andra typer av robotar? – Det som framför allt skiljer dem är att de går mycket, mycket snabbare. Det innebär att man behöver försvara sig på ett annat sätt och behöver andra luftvärnsförsvar för dem.

Det är just det som är utmaningen: Man har ett vapen som beter sig på ett helt annat sätt än drönare som man oftast använder. Det utmanar Ukrainas luftförsvar, att det skulle kunna komma vilken natt eller dag som helst. – De allra flesta luftförsvarssystemen som man använder sig av för att försvara sig mot de hypersoniska robotarna kommer från USA.

Ändå finns det utmaningar: de behöver vara placerade på rätt ställe, man behöver vara redo och de behöver prioriteras till den här typen av mål. Då finns det en chans att skjuta ned de här hypersoniska robotarna. Bilder från nattens attacker som sägs visa Oresjnikattacken. Foto: A





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine War Hypersonic Missiles Air Defense Oresjnik Attack

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oresjnik-robotar attackerar Kiev, folk uppmanas söka skyddVitali Klitsjko, borgmästare i Kiev, bekräftar larmet om en attack med ballistiska robotar och drönare. Detta sker samtidigt som ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj berättar om underrättelseinformation om en kommande attack från Ryssland.

Read more »

Bekräftar: Ryssland avfyrade en Oresjnik – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Följ SVT:s liverapport med senaste nytt om kriget.

Read more »

Ryssland använder hypersonisk Oresjnik-robot i anfall mot Kiev-regionenUkrainas flygvapen bekräftar att Ryssland har använt den hypersoniska Oresjnik-roboten i anfall mot Kiev-regionen i natt.

Read more »

Experten Jörgen Elfving menar att Oresjnik-roboten kan vara en lämplig hämnd efter uppmärksammade ukrainska attackerOresjnik-roboten är utsedd till lämplig hämnd efter uppmärksammade ukrainska attacker, enligt experten Jörgen Elfving.

Read more »