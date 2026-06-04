Ukrainsk attack på Krim, Israel-Libanon vapenvilja och USAs inrikespolitiska spänningar

Ukraina genomför en attack på den ryskockuperade Krimhalvön med tre döda och sju skadade. Samtidigt exporterar Israel och Libanon en vapenvilja med nya säkerhetszoner, medan republikaner i USA utmanar president Trump med lagförslag om Ryssland och Iran. Andra nyheter inkluderar en dödsolycka i Sverige, tuberkulosutbrott i Ljungby och en avslutad gisslasiuation i Kalifornien.

En ukrainsk attack mot ryskockuperade Krim halvön har lett till att minst tre personer har dödats och ytterligare sju skadats, enligt det lokala styret och Moskvatillsatte guvernören Sergej Aksionov.

Samtidigt har Israel och Libanon enats om en förlängning av vapenvilan mellan länderna efter diskussioner i USA. Enligt ett gemensamt uttalande kommer försök till nya säkerhetszoner i Libanon att inledas, där den libanesiska militären ska ha kontroll och Iranstödda Hizbollah förbjuds. Vapenvilan kräver att Hizbollah upphör med attackerna mot Israel och att personer med kopplingar till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Hizbollah är dock inte inkluderad i förhandlingarna.

I USA har en grupp republikaner i representanthuset brutit med president Donald Trump genom att rösta för utökade sanktioner mot Ryssland och ytterligare stöd till Ukraina. Förslaget måste nu godkännas av båda kamrarna och riskerar ett presidentveto. Samtidigt har sex ledamöter röstat för ett stopp på ett eventuellt USA:s krig mot Iran om inte kongressen godkänner det, vilket troligen blir en symbolskt handling.

I Sverige har en man i 40-årsåldern omkommit i en singelolycka mellan Ödeshög och Vadstena på länsväg 919, medan trafiken avstängts temporärt. Dessutom kommer president Trump att närvara vid Natos toppmöte i Ankara i juli, enligt utrikesminister Rubio, trots krav på förändringar inom alliansen. En bekräftad fall av smittsam tuberkulos på ett särskilt boende i Ljungby har utlöst smittspårning av kommunen och regionen. I Värnamo har flera bilar utsatts för bajsattacker, vilket polisen undersöker.

I Kalifornien har en man som vidhöll gisslan i över tolv timmar skjutits ihjäl av FBI efter ett bombhot mot ett bankkontor; gisslan är oskadda. I Göteborg har ett godståg lastat med lastbilshytter spårat ur i Älvsborgshamnen utan personskador. I Uppsala har ett misstänkt vapen i en trappuppgång visat sig vara en leksakspistol





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