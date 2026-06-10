Den ukrainska vapentillverkaren Fire Point har inlett tester av en ny luftvärnsrobot, FP-7.X. Roboten är tänkt som ett billigare alternativ för att bekämpa ballistiska robotar och drönare från Ryssland jämfört med det amerikanska Patriot-systemet eller fransk-italienska SAMP-T.

Ukrainsk vapentillverkare inleder tester av ny luftvärnsrobot . Den ukrainska vapentillverkaren Fire Point har inlett tester av en ny luftvärnsrobot , FP-7. X. Roboten är tänkt som ett billigare alternativ för att bekämpa ballistiska robotar och drönare från Ryssland jämfört med det amerikanska Patriot-systemet eller fransk-italienska SAMP-T . En FP-7.

X-robot beräknas kosta 700 000 dollar, vilket kan jämföras med 3,8 miljoner dollar per Patriot-robot, enligt Shtilierman. Han tillägger att produktion i större skala kan börja i augusti i år, men att mycket hänger på leveranser av sökutrustning från tyska Diehl Defence. Fire Point ska även ha fört samtal om samarbete för att utveckla luftvärnssystemet med tyska Hensoldt och franska Thales, italienska Leonardo och norska Kongsberg.

Ukrainsk beskjutning uppges ha träffat ett raffinaderi i Samara och ett forsknings- och produktionsanläggning i Tjeboksary norr om västra Kazakstan, rapporterar Kyiv Independent. På bilder syns filmer av stigande rökpelare, men några bekräftande rapporter om skadornas omfattning finns inte. I Tjeboksary tillverkas bland annat komponenter till Oriondrönare och Iskanderrobotar.

Den pensionerade generallöjtnanten Robert Ashley skriver till CBS News att Ukraina, ur ett operativt perspektiv, håller på att vinna, eftersom de omintetgör fiendens operativa mål, skapar förutsättningar för efterföljande operationer och bevarar sin handlingsfrihet. Drönarnät har satts upp över bensinstationer intill motorvägen i Valdaj, orten mellan Moskva och Sankt Petersburg där Putin har ett residens, rapporterar Foto: Sergei Grits/AP.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson fick i samband med en pressträff i Tallinn i dag frågan om hur han ser på att tala med Rysslands president Vladimir Putin. Kristersson svarar att det såklart måste ske





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