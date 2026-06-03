Ukrainska Designrar Ger Politisk Mode

Ukrainska designrar erbjuder en mångfald av kläder med en politisk meddelande. På en marknad nära Sofiakatedralen kan man hitta allt från siden scarfar med drönare till stridsvagns motiv i kavajfickan. En av de populära valen är en scarf med det svenska jaktplanet Jas Gripen, som Ukraina har tecknat avtal om. Men en granne vill ha tyngre grejer och har en röd hoodie med versaler: RUSSIA IS A TERRORIST STATE. Medan man kan köpa varor kontant eller mobilt, har det varit problem med uppkopplingen under en av marknadsdagarna. Detta kan ha att göra med de andra störningar som brukar föregripa en större rysk attack. Denna helgen har det varnat för en sådan attack, men inget anfall har inträffat än. En journalist i Kiev berättar att han undrade om jag ville hänga med ut på barrunda för att möta hotet, men de vet inte riktigt hur de ska hantera det. På marknaden säljs även lyxchoklad, alkohol och andra drycker för de som har akut vätskebrist.

Ukrainska designrar erbjuder en mångfald av kläder med en politisk meddelande . På en marknad nära Sofiakatedralen kan man hitta allt från siden scarfar med drönare till stridsvagns motiv i kavajfickan.

En av de populära valen är en scarf med det svenska jaktplanet Jas Gripen, som Ukraina har tecknat avtal om. Men en granne vill ha tyngre grejer och har en röd hoodie med versaler: RUSSIA IS A TERRORIST STATE. Medan man kan köpa varor kontant eller mobilt, har det varit problem med uppkopplingen under en av marknadsdagarna. Detta kan ha att göra med de andra störningar som brukar föregripa en större rysk attack.

Denna helgen har det varnat för en sådan attack, men inget anfall har inträffat än. En journalist i Kiev berättar att han undrade om jag ville hänga med ut på barrunda för att möta hotet, men de vet inte riktigt hur de ska hantera det. På marknaden säljs även lyxchoklad, alkohol och andra drycker för de som har akut vätskebrist





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Ukraina Mode Politisk Meddelande Jas Gripen Ryssland Attack Marknad

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