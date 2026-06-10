Ukrainska drönare rapporteras ha attackerat ryska mål i Moskva- och Leningradregionerna, men även närmare Ukrainas gräns. Nattens attack mot ett tåg på väg till Simferopol på ryskockuperade Krim har fått all tågtrafik på halvön att stoppas. Panik bland ryska turister som strandsatts efter solsemestern rapporteras av Oberoende ryska Fontanka och Kommersant om massavbokningar inför den stundande sommarsäsongen.

Ukrainska drönare rapporteras ha attackerat ryska mål i Moskva- och Leningradregionerna, men även närmare Ukraina s gräns. Nattens attack mot ett tåg på väg till Simferopol på ryskockuperade Krim har fått all tågtrafik på halvön att stoppas.

Panik bland ryska turister som strandsatts efter solsemestern rapporteras av Oberoende ryska Fontanka och Kommersant om massavbokningar inför den stundande sommarsäsongen. Det ukrainska vapentillverkaren Fire Point har inlett tester av ny luftvärnsrobot: FP-7. X. Den nyutvecklade roboten är tänkt som ett billigare alternativ för att bekämpa ballistiska robotar och drönare från Ryssland än det amerikanska Patriot-systemet eller fransk-italienska SAMP-T. En FP-7. X-robot beräknas kosta 700 000 dollar, vilket kan jämföras med 3,8 miljoner dollar per Patriot-robot.

Ukrainsk beskjutning uppges ha träffat ett raffinaderi i Samara och ett forsknings- och produktionsanläggning i Tjeboksary norr om västra Kazakstan, rapporterar Kyiv Independent. På bilder syns filmer av stigande rökpelare, men några bekräftande rapporter om skadornas omfattning finns inte. I Tjeboksary tillverkas bland annat komponenter till Oriondrönare och Iskanderrobotar.

Den pensionerade generallöjtnanten Robert Ashley skriver till CBS News att Ukraina håller på att vinna kriget ur ett operativt perspektiv, eftersom de omintetgör fiendens operativa mål, skapar förutsättningar för efterföljande operationer och bevarar sin handlingsfrihet. Drönarnät har satts upp över bensinstationer intill motorvägen i Valdaj, orten mellan Moskva och Sankt Petersburg där Putin har ett residens, rapporterar Sveriges statsminister Ulf Kristersson säger att det måste ske ett samtal med Rysslands president Vladimir Putin vid rätt tid och på uppmaning av Ukraina.

Det är uppenbart att Europa kan vara en viktig stödjande kraft under dessa samtal, säger Kristersson. Den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj meddelar på X att han undertecknat ett drönaravtal med Lettland. Avtalet gäller bland annat gemensam produktion. En bilbomb har exploderat i ett område där flera ryska militärer och veteraner bor i en förort till huvudstaden Moskva, skriverI området där bomben smällde låg tidigare en militäranläggning.

Numera ligger där ett bostadskomplex med lägenheter som landets försvarsdepartement tillhandahåller, skriver tidningen. Ryska ex-soldater förbjuds resa in i EU, enligt ett inreseförbud som listas i sanktionspaketet. Kritisk infrastruktur som hamnar, raffinaderier och flygplatser som handlar med eller hanterar rysk olja kommer också sanktionsutsättas och föra upp ytterligare 31 ryska banker och 20 banker, kryptoplattformar och oljehandelsplattformar i tredje land på sanktionslistan.

Kreml säger att det finns inga planer på ett nytt samtal mellan den ryska ledaren Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump





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