Ukrainska drönarpiloter övar med drönare bestyckade med granater under övningen Aurora 26 på Väddö skjutfält. Det var tidigare i maj under försvarsövningen Aurora 26 som svenska styrkor skulle öva mot ukrainska drönarpiloter på Gotland. Scenariot var hot från ett icke namngivet land som samlade styrkor längs Natos östra flank. Då uppdagades stora brister i Sveriges försvar, säger en 24-årig ukrainsk drönarpilot till nyhetsbyrån AP. Det svenska försvaret fick starta om övningen tre gånger för att försöka se vad styrkorna kunde göra bättre, enligt piloten. Ukraina är just nu sannolikt världens främsta nation när det gäller drönarkrigföring, säger Ulf Kristersson. Det sker en otrolig snabb teknikutveckling i detta. Jag tycker det är bra att vi hela tiden prövar oss mot till exempel Ukraina och jag tror att vi lär oss hela tiden var vi själva har brister. Vi åtgärdar dem i stället.

- Om de hjälper oss att avslöja brister hos oss själva så är det bara bra, säger Kristersson på en presskonferens inför Natos utrikesministermöte i Helsingborg.

Innan ett EU-toppmöte i Köpenhamn förra året misstänks drönare ha stört flygtrafiken. I februari i år kränkte en rysk drönare svenskt luftrum. För Natomötet i Helsingborg på torsdag är säkerheten hög, försäkrar utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Det är klart att svenska myndigheter tar säkerheten i samband med mötet på allra största allvar och ser till att de resurser som behövs finns på plats





