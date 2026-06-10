Ukrainska kryssningsrobotar och nya luftvärnsystem intensifierar pressen mot ryska mål

Ukrainska styrkor använder F‑5 Flamingo‑robotar mot anläggningar i Tjebojsary, medan fire Point testar den billigare luftvärnsroboten FP‑7.X. Samtidigt diskuteras politiska förhandlingar och nya sanktioner i Europa.

I natt genomförde ukrainska styrkor en koordinerad attack mot en rysk robot- och drönaranläggning i staden Tjebojsary med hjälp av de nya kryssningsrobotarna F‑5 Flamingo .

Denna typ av robot har utvecklats av ett ukrainskt företag och kan bära stridsspetsar på upp till en ton. F‑5 Flamingo har tidigare använts i kriget, först under sommaren 2025, men den senaste insatsen markerar en förfinad taktisk användning mot ryska produktionsfaciliteter för drönare och ballistiska robotar. Vid angreppet rapporterades också att en ukrainsk beskjutning nådde ett raffinaderi i Samara samt en forsknings‑ och produktionsanläggning i Tjebojsary, norr om västra Kazakstan.

På videomaterial från området syns tjocka rökspridningar, men oberoende källor har ännu inte kunnat bekräfta exakt hur omfattande skadorna är. I Tjebojsary tillverkas bland annat komponenter till Orion‑drönare och Iskander‑robotar, vilket gör anläggningen till ett strategiskt mål för Ukraina som vill undergräva den ryska militärens förmåga att genomföra långdistansattacker. Samtidigt har den ukrainska vapentillverkaren Fire Point börjat testa en ny luftvärnsrobot, FP‑7.

X, som avses ersätta dyrare västerländska system som Patriot och SAMP‑T. Den nya roboten är designad för att bekämpa ballistiska robotar och drönare till en bråkdel av kostnaden - omkring 700 000 USD jämfört med 3,8 miljoner USD per Patriot‑enhet. Produktion i större skala kan påbörjas redan i augusti, förutsatt att leveranser av sökutrustning från den tyska leverantören Diehl Defence sker i tid.

Fire Point har dessutom inlett samtal med tyska Hensoldt, franska Thales, italienska Leonardo och norska Kongsberg om gemensam utveckling av luftvärnssystemet, vilket kan leda till ett brett europeiskt samarbete kring framtida försvarsteknik. På den politiska fronten har Sveriges statsminister Ulf Kristersson i Tallinn under en presskonferens svarat på frågor om samtal med Rysslands president Vladimir Putin.

Kristersson betonade att sådana samtal måste ske "vid rätt tid" och på uppmaning av Ukraina, och pekade på att Europa kan spela en stödjande roll i dessa förhandlingar. Han påpekade också att Ryssland för närvarande inte är redo för seriösa förhandlingar.

Samtidigt meddelade den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på X att han har undertecknat ett drönaravtal med Lettland som omfattar gemensam produktion av drönare, ett steg som presenterades under hans besök i Tallinn där han mötte ledarna för de nordiska och baltiska länderna. I Moskva har en bilbomb exploderat i en förort där tidigare en militäranläggning låg, men som nu är omvandlad till ett bostadskomplex för försvarspersonal.

Händelsen har lett till diskussioner om ett möjligt inreseförbud för ryska ex‑soldater till EU, samt en planerad sanktionspaket som omfattar 30 fartyg i Rysslands så kallade skuggflotta, kritisk infrastruktur som raffinaderier och flygplatser samt ett dussin banker och kryptoplattformar. Trots den ökade spänningen har Kremlens talesperson Dimitrij Peskov avfärdat påståenden om ett kommande samtal mellan Vladimir Putin och USA:s tidigare president Donald Trump, men bekräftat att en amerikansk delegationsrepresentant fortfar fortsätter dialog med både ryska och ukrainska myndigheter





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