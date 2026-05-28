Ukrainska kvinna startar om efter att ha förlorat benet i en explosion

Iryna Nakonetjna har gått igenom en svår tid sedan hon förlorade sitt vänstra ben i en explosion i Ukraina. Hon har sedan dess genomgått många operationer och har fått en protes istället för sitt ursprungliga ben.

Iryna Nakonetjna, en kvinna från Ukraina , har gått igenom en svår tid sedan hon förlorade sitt vänstra ben i en explosion i mars förra året.

Hon har sedan dess genomgått många operationer och har fått en protes istället för sitt ursprungliga ben. Nakonetjna har också kämpat med psykiska skador efter att ha förlorat sin livspartner i explosionen. För att komma över dessa skador har hon bestämt sig för att starta om från början och har valt att klippa av sitt långa hår och tömma sin lägenhet.

Hon har även börjat att virka små kapybaror, som har blivit en symbol för hennes och många andras motståndskraft under kriget i Ukraina





