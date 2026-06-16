Ukrainska mordbrännare dömda för attentat mot Keir Starmers hem

Två ukrainare har dömts för att ha anlagt bränder vid den brittiska premiärministern Keir Starmers bostäder, efter att ha rekryterats av en rysk diplomat. En tredje man friades. Brotten ingår i en större rysk sabotagekampanj.

Två unga ukrainare dömdes på måndagen för tre fall av mordbrand riktade mot Storbritanniens premiärminister Keir Starmer s hem. Den 22-årige byggmästaren Roman Lavrynovych och den 27-årige Stanislav Carpiuc fälldes för att ha anlagt bränder vid flera av Starmers tidigare bostäder i London.

Enligt utredningen rekryterades Lavrynovych via meddelandeappar av en rysk diplomat vid namn Evgeny Lyukshin, som erbjöd honom 3 000 pund i kryptovaluta för att utföra dåden. Lyukshin, som är son till en högt uppsatt rysk tjänsteman och utbildad i informationskrigföring, ska ha styrt operationen från Ryssland. Utöver mordbränderna försökte han även rekrytera personer för att måla anti-islamisk graffiti på moskéer i London i syfte att skapa sociala spänningar.

Brotten beskrivs som en del av en omfattande rysk kampanj av sabotage, provokation och desinformation. En tredje man, 35-årige Petro Pochynok, friades från anklagelserna om att ha konspirerat för att skada egendom genom brand. Rättegången som avslutades på måndagen vid Central Criminal Court i London har väckt stor uppmärksamhet. Bevisningen visade att Lavrynovych lockades av pengarna och utlovades även ryskt medborgarskap för framtida attacker.

Han hade flytt Ukraina och bodde i London med sin familj. Carpiuc rekryterades i sin tur av Lavrynovych. Eldsvådorna ägde rum vid två av Starmers tidigare bostäder och vid ett hus som hyrts ut till hans svägerska. Tack vare ett samarbete mellan brittisk underrättelsetjänst och BBC kunde härvan nystas upp.

BBC:s granskning visade att Lyukshin, som tjänstgjort vid ryska ambassaden i Danmark, var hjärnan bakom operationen. Han har nu identifierats och riskerar att ställas inför rätta i Storbritannien. Domarna markerar en allvarlig eskalering av ryska hybridattacker mot Storbritannien. Säkerhetsexperter varnar för att liknande metoder kan användas mot andra ledare och infrastruktur.

Ryssland har förnekat inblandning, men bevisen pekar tydligt mot statliga aktörer. Målet har lett till skärpta säkerhetsåtgärder för politiker och diplomatisk press mot Moskva. Samtidigt har Ukrainas ambassadör uttryckt lättnad över att förövarna ställs till svars, men påpekat att detta inte får påverka bilden av ukrainska flyktingar i landet. Roman Lavrynovych och Stanislav Carpiuc väntar på straff som väntas meddelas inom kort





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