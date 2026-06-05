Ulf Kristersson får faktura för hustruns hönsgård - nu måste han betala

Statsminister Ulf Kristersson har nu mottagit fakturan för hustrun Birgitta Eds hönsgård som betalades med skattepengar. Han har 30 dagar på sig att betala tillbaka hela beloppet plus moms. Kritiker menar att det är pinsamt att statsministern pratar om att stoppa slöseriet med skattepengar och samtidigt agerar på detta sätt.

Statsminister Ulf Kristersson har nu mottagit fakturan för hustrun Birgitta Eds hönsgård som betalades med skattepengar. Regeringskansliet kräver att hela beloppet plus moms tillbaka - nu har han 30 dagar på sig att betala.

'Jag visste inte om att det fanns en faktura om detta. Hade jag vetat hade jag bett om att få betala den då, nu gör jag det nu i stället', sa Ulf Kristersson efter avslöjandet. Som Expressen avslöjade i förra veckan gick notan för monteringen av hönshuset och byggnationen av en hönsgård till skattebetalarna. Över 20 arbetstimmar tog arbetet som utfördes under sommaren 2023.

Statsministern har ett arvode på 204 000 kronor i månaden och får 30 dagar på sig att betala tillbaka kostnaden, som med moms blev på 20 864 kronor. Ulf Kristersson fick hård kritik från oppositionen för affären kring hönshuset. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin beskrev det som 'Ett hån mot hårt arbetande svenskar'.

'Det är ju pinsamt att man i ena stunden pratar om att stoppa slöseriet med skattepengar och så agerar man själv på det här sättet', sa Tobias Baudin





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Ulf Kristersson Birgitta Eds Hönsgård Skattepengar Faktura Kritik Opposition

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