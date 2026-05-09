The article discusses the concerns of the Moderate Party in the upcoming election, emphasizing that the government and a political era are at stake. It also highlights the challenges faced by Ulf Kristersson, the incumbent Prime Minister, and the concerns about a shift towards the right due to the partnership with the leader of the Sweden Democrats, Jimmie Åkesson.

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/tomas-ramberg-kan-kristersson-fa-med-valjarna-pa-resan-hogerut/ Moderaterna har flera skäl att oroa sig för valet. Det är inte bara regeringsmakten utan en hel politisk epok som står på spel.

Ulf Kristersson bjöd sitt parti på en prestigetung gäst när Friedrich Merz – ledaren för Europas mäktigaste nation – besökte Moderaternas valkonvent och frikostigt berömde sin svenske kollega. Men den tyske förbundskanslern kommer också med bekymmer i bagaget. Merz påminner om att Kristersson sticker ut i den europeiska högern. Moderaternas vänner i Tyskland och Frankrike ser nationalistpartier som paria – Ulf Kristersson ger dem i stället makt och ministrar.

En sak har Kristersson och Merz gemensamt - usla opinionssiffror. De ligger båda under det högernationalistiska alternativet i mätningarna. Det var alltså inte två framgångsrika väljarmagneter som möttes för att inspirera de moderata valarbetarna. Ulf Kristersson har en egen utmaning, han har svårt att övertyga väljarna om att han valt rätt väg i politiken.

Statsministern varnar för en farlig vänstersväng, men rätt många väljare ser i hans eget valupplägg en obekväm högersväng. Ingen svensk regering har tidigare haft tyngdpunkten så långt högerut som den regering Kristersson vill bilda med SD. Det är inget moderatledaren sticker under stol med – tvärtom framhåller han partnerskapet med Jimmie Åkesson som det kanske viktigaste argumentet för att rösta på Moderaterna. Moderaternas valkampanj att helt koncentreras på en negativ kampanj mot oppositionens svagheter.

"Har du och din familj råd med en rödgrön regering? " frågade Kristersson retoriskt i sitt tal på valkonventet. Genom att lyfta de förslag där V och MP sticker ut ska väljarna avskräckas från att rösta på Magdalena Andersson. och oppositionen saknar förvisso både lag och gemensamt program, men de har i motsats till Kristersson ett helt dominerande parti – Socialdemokraterna – vars politik de andra partierna tvingas utgå ifrån





Tidöpartiernas klimatpolitik under 2022: Sänkt bensinskatt och ökade utsläppThe well-spread myth that the Liberal Party won the election with a promise to lower the gasoline tax is grossly misleading. In practice, Ulf Kristersson promised both to lower the gasoline tax and to reduce emissions. The rest is history. Sweden's climate policy under the Liberal Party government has crashed in a way that lacks historical precedent. Reform after reform has been proposed to increase emissions. One of the first decisions of the Liberal Party government was to completely abolish the bonus for electric cars, which led to the electrification of transport faltering. The tax on fossil fuels has been lowered repeatedly. Billions have been invested in aviation while the railway has been left behind. Regardless of whether the Liberal Party will be given renewed confidence in September, they will leave behind a climate note of 40 million tons of CO2, equivalent to 12 million Thai trips. This figure comes directly from the Climate Policy Council's latest investigative report. The combined extra emissions that will occur until 2045, as a direct result of Ulf Kristersson's policy, are shocking.

Ulf Kristersson firar 60-årsjubileum på reseresa i Sydamerika, en av svägerskapen går in i Teach for Sweden-styrelsensUlf Kristersson firade 60-årsjubileum på en reseresa i Sydamerika, där hans hustru Birgitta Ed var intill sin syster Marita Bildt, och hennes man Nils Bildt. Ulf Kristersson deltog personligen i en träff med svägerskapens stiftelse, vars anslag från regeringen under en punkt om särskilda utgifter inom universitet och högskolor minskades med 44 miljoner kronor, men fick ytterligare 12 miljoner kronor för sitt arbete. Riksdagsledamoten Ida Karkiainen kritiserade Ulf Kristersson för att ha anställt sin barndomsvän som nationell säkerhetsrådgivare. Statsministern deltog i det beslutet.

Övertag för Magdalena Andersson i statsministermatchenMagdalena Andersson vinner stort över Ulf Kristersson när väljarna bedömer statsministerkandidaternas styrkor.

Ulf Kristersson: Moderaterna vill ge barnfamiljerna mer pengar och fler ska ha "Svensson-drömmen"Ulf Kristersson, M-ledare och statsminister, talade på Sverigedagarna och presenterade Moderaternas "främsta vallöfte": att barnfamiljerna ska få det bättre. Han föreslog att Sveriges hårt arbetande mammor och pappor ska få behålla ytterligare 5 000 kronor varje månad, vilket skulle öka friheten i vardagen. Kristersson talade också om att fler ska ha möjlighet till "Svensson-drömmen": Villa, Volvo och vovve. Han betonade att Sveriges riktigt stora problem är att den drömmen har blivit ouppnåelig för så många unga människor.

