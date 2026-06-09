Ulf Kristersson har misslyckats som partiordförande, enligt Thand Ringqvist

Centerpartiets ledare Thand Ringqvist har kritiserat Ulf Kristersson för att ha lovat bort tunga ministerposter till Sverigedemokraterna och för att ha misslyckats med att lösa avgörande frågor. Hon pekar på att arbetslösheten och låg tillväxt är stora problem i Sverige och att Centerpartiet har ställt krav på den regering som de stödjer, bland annat att sänka skatter och satsa på välfärden.

Thand Ringqvist från Centerpartiet tycker att Ulf Kristersson har misslyckats som partiordförande och pekar på att han har lovat bort tunga ministerposter till Sverigedemokraterna . Hon anser också att han har misslyckats med att lösa avgörande frågor som arbetslösheten och låg tillväxt.

Centerpartiets ledare Magdalena Andersson är enligt Thand Ringqvist den mest sannolika samarbetspartnern för Centerpartiet efter valet. Centerpartiet har dock sagt att de inte kommer att sitta i eller stödja en regering där Vänsterpartiet ingår. Thand Ringqvist understryker att Centerpartiets stöd inte kommer gratis och att de har ställt krav på den regering som de stödjer, bland annat att sänka skatter och satsa på välfärden





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