Ulf Kristersson kritisk till Aftonbladets granskning av hans frus stiftelse

Statsminister Ulf Kristersson är kritisk till Aftonbladets granskning av hans frus stiftelse och den påstådda bristande säkerheten runt honom själv.

Ulf Kristersson är mycket kritisk till Aftonbladet s granskning av hans frus stiftelse och den påstådda bristande säkerhet en runt honom själv. Aftonbladet s reporter volontärarbetade på Fållöknastiftelsen och fick tillgång till statsministerns sovrum.

Det har stormat rejält kring statsministerparet den senaste veckan sedan Aftonbladet avslöjat hur statsministerfruns stiftelse tar emot volontärer, som jobbar gratis, mot löften om ett bra nätverk och att några av dem senare fått höga myndighetstjänster. En av dem, Martin Valfridsson, som tidigare haft olika topptjänster på myndigheter. Nu är han generalsekreterare för Sis - ett anställningsbeslut som statsministern själv skrivit under. I Kvartals 'Fredagsintervjun' säger Kristersson att han inte tycker det är problematiskt.

Om det skulle vara så att om alla människor som har sprungit på varandra och känner varandra lite grann skulle vara ett illegitimt kotteri så är det inte minst journalistkretsar som skulle få ganska allvarliga problem. Det här är ju människor som vill komma åt Birgitta för att de egentligen vill komma åt mig, säger han och menar att han har ganska låg respekt för det.

Att Aftonbladets reporter Lisa Röstlund kunde volontärarbeta på gården och lämnades ensam i statsministerparets privata sovrum, vill han inte kommentera. Tidigare har han sagt att han 'inte vete varför man wallraffar sig in på möten man inte är inbjuden till, eller tar sig in i vårt hem utan att vara inbjuden'. Vidare säger han till Kvartals programledare att han 'känner sig väldigt trygg i det säkerhetsarbete som Säpo i allmänhet och livvakterna runt mig ansvarar för'.

Styrelsen för Fållöknastiftelsen kommenterar Aftonbladet-granskningen i ett långt inlägg på Facebook. Att öppenhet och transparens är en viktig del i stiftelsens förhållningssätt och att styrelseordförande Göran Thorstenson inte reflekterade 'något naivt, över att detta kunde vara någon som ljög om sin identitet'. Det inträffade gör naturligtvis att vi tyvärr får anledning att se över våra rutiner för besök i framtiden





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