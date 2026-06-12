Ulf Kristersson: Statsministerns nya arvode, vattenbrist på NGEx, Blackrock begränsar uttag, Avensia: Kursfall ser attraktivt ut

Ulf Kristersson, statsminister för Moderaterna, intervjuas i Norrköping under Moderaternas valturné. Statsministerns nya arvode hamnar på 211 000 kronor per månad medan övriga ministrar får ett arvode på 166 500 kronor per månad. Höjningarna innebär en ökning på 3,4 procent. I samarbete med Ifrågasätt erbjuder Afv möjligheten för läsare att kommentera artiklar. NGEx är Lundins prospekteringsbolag i Vicuña-distriktet på gränsen mellan Argentina och Chile. Bolaget har bjudit på ett antal enorma framgångar, som fyndigheten av en stor koppar- och zinkförråd. Bolaget har dock också stött på problem med vattenbrist och har därför behövt ta in vatten från andra källor. Blackrock har för andra kvartalet i rad begränsat uttag från sin privata kreditfond HLEND efter att investerare begärt att lösa in sina pengar. Avensia har haft flera tuffa tillväxtår bakom sig, men lönsamheten har förbättrats och balansräkningen är stark. Efter kursfallet ser värderingen mer attraktiv.

Statsminister Ulf Kristersson (M) intervjuas i Norrköping under Moderat ernas valturné . Foto: Jessica Gow / TT Statsminister ns nya arvode hamnar på 211 000 kronor per månad medan övriga ministrar får ett arvode på 166 500 kronor per månad.

Höjningarna innebär en ökning på 3,4 procent. I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar.

Ifrågasätts användarvillkor gäller. NGEx är Lundins prospekteringsbolag i Vicuña-distriktet på gränsen mellan Argentina och Chile. Bolaget har bjudit på ett antal enorma framgångar, som fyndigheten av en stor koppar- och zinkförråd. Bolaget har dock också stött på problem med vattenbrist och har därför behövt ta in vatten från andra källor.

Fondjätten Blackrock har för andra kvartalet i rad begränsat uttag från sin privata kreditfond HLEND efter att investerare begärt att lösa in sina pengar. Blackrock har tidigare varit en av de största drivarna bakom börsrallyn i tech-sektorn. Avensia har haft flera tuffa tillväxtår bakom sig, men lönsamheten har förbättrats och balansräkningen är stark. Efter kursfallet ser värderingen mer attraktiv.

Analyser av Tången, Qualisys, Beowulf, SpaceX, Devyser, Integrum, Electrolux, Volati, Nordtech, Öresund, Kebni, Vestum, NGEx och Avensia samt Utdelningsportföljen, Krönika, Investeraren, Råduppföljning..





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