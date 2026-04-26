Ulf Rosberg ny ordförande i Svenska Tennisförbundet efter omstritt val

Ulf Rosberg har valts till ny ordförande för Svenska Tennisförbundet efter ett val präglat av en storsatsning från investerarna Ulf Rosberg och Christer Gardell. Han efterträder Åsa Hedin och tillträder för en mandatperiod på ett år.

Svenska Tennis förbundet har genomfört ett historiskt och omdiskuterat val av ny ordförande. Ulf Rosberg , en välkänd profil inom finansvärlden och tillsammans med Christer Gardell en stor investerare i svensk idrott, har valts till ordförande för en mandatperiod på ett år.

Beslutet fattades under söndagens förbundsmöte efter en intensiv valprocess och en debatt som präglats av starka åsikter och en tydlig maktkamp inom förbundet. Rosberg efterträder Åsa Hedin, som efter sex år i ordförandestolen valde att inte ställa upp för omval, en situation som direkt kan kopplas till de investerares krav på en fullständig förändring av förbundsstyrelsen.

Valet av Rosberg skedde med 42 röster mot 8 för den andra kandidaten, Robert Samuelsson, vilket tydligt visar på ett starkt stöd för den nya inriktningen som investerarna förespråkar. Bakgrunden till detta val är en storsatsning på svensk tennis initierad av Ulf Rosberg och Christer Gardell. I en intervju med Dagens Industri i oktober förra året offentliggjorde duon sin avsikt att investera 100 miljoner kronor i svensk tennis under en femårsperiod.

Detta generösa erbjudande var dock kopplat till ett villkor: att hela förbundsstyrelsen skulle bytas ut. Detta krav, som snabbt kom att beskrivas som ett 'kuppförsök' av vissa, skapade omedelbart starka reaktioner och en intensiv debatt inom tennismiljöerna. Åsa Hedins beslut att lämna sin post i mars, efter att ha lett förbundet i sex år, var en direkt följd av detta initiativ och signalerade en tydlig förändring i maktbalansen.

Valberedningens ordförande, Petra Tedroff, uttryckte en skiljaktig mening och föreslog Robert Samuelsson som ordförande, men Rosberg lyckades slutligen säkra majoriteten av rösterna. Denna process har varit långt ifrån smidig och har präglats av interna stridigheter och en tydlig polarisering mellan olika läger inom förbundet. För två veckor sedan rapporterade TV4 att stora delar av styrelsen skulle avgå i samband med förbundsmötet, vilket bekräftades under söndagen.

Detta innebär en omfattande förändring av ledningen och en möjlighet att implementera de nya strategier som Rosberg och Gardell förespråkar. Rosberg och Gardell har presenterat ett detaljerat fempunktsprogram som fokuserar på två övergripande områden: spelarutveckling och stöd till tennisregionerna. Programmet syftar till att bredda satsningen på unga talanger och skapa en mer hållbar grund för svensk tennis framtid.

Ett centralt mål är att öka stödet till Sveriges sju tennisregioner och deras respektive klubbar, vilket anses vara avgörande för att utveckla en starkare och mer konkurrenskraftig tenniskultur i hela landet. Rosberg har själv uttryckt sin starka passion för tennis och sin vilja att engagera sig fullt ut i rollen som ordförande. Han har betonat att han har tillräckligt med tid och energi för att driva igenom de nödvändiga förändringarna och få fart på svensk tennis.

Han har tidigare sagt till TT att han 'brinner verkligen för tennisen och kommer kavla upp ärmarna för att göra mitt yttersta för att få fart på det här'. Det återstår att se hur Rosberg och Gardells visioner kommer att implementeras i praktiken och om deras investering kommer att leda till de resultat som förväntas.

Valet av Rosberg markerar dock en tydlig brytpunkt i svensk tennis historia och inleder en ny era präglad av privata investeringar och en ambitiös satsning på framtiden





Tennis Svenska Tennisförbundet Ulf Rosberg Christer Gardell Åsa Hedin Val Investeringar Spelarutveckling

